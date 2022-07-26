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【東張女神】女主持收恐嚇訊息　揚言先姦後斬東張女神人心惶惶

娛樂 14:10 2022/07/26

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究竟涉事「東張女神」是誰呢？

TVB皇牌節目《東張西望》向來採訪不少社會專題報道引起熱論，多名「東張女神」前線追訪人生安全受到威脅，包括利穎怡當街被刀指嚇及施襲，亦曾到訪「老鼠曱甴屋」、「聾啞女美華被女保安趕出家門」等，有時專題甚至要「放蛇」搜證。

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【東張女神】阮嘉敏離開《東張西望》　發文感謝觀眾支持：探索更多可能性

女主持收恐嚇訊息

有報道指「東張女神」受到恐嚇，收到一個「姦斬令」恐嚇訊息，直指這位女主持得罪了某「集團」。內容除包含粗言穢語，而且語氣兇狠，又聲稱知道女主持的住址，揚言要將她先姦後斬，斬開十八段更要掉落海餵魚和餵狗，恐嚇向她報復。

據知，這名涉事「東張女神」已向節目負責人備案，事件令節目的台前幕後員工大感恐慌。

女主持追訪時踩界，人生安全難免受到威脅。（《東張西望》影片截圖）

人心惶惶

曾因採訪遭遇襲、被網民封為「正義女神」的利穎怡，接受TOPick訪問表示：「因為剛剛從日本返嚟投入工作，所以本身我都唔知，係今早見到報導先知。家人睇到報導都擔心，自己都驚，但依家返嚟反而拍劇多，收工時間都係凌晨，太晚了所以唔會叫家人接我，唯有自己出入注意一點。自己本身都有學一點點功夫，本來打算用來拍戲，依家可以用來防身。」

一眾「東張女神」已加強保安戒備，有指女主持李旻芳及陳庭欣，分別由老公黃耀英及男友楊振源（Benny）貼身接送返工，保護另一半的安全。

至於出身富裕的港姐王嘉慧，正在物色專業保鏢24小時貼身保護。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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