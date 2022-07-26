【自律成才】13歲天才少女獲醫學院取錄　同時讀兩大學學位預計18歲做醫生

▲ 美國一名13歲少女獲大學醫學院取錄。

天才神童擁有超乎常人的能力，美國一名13歲少女獲大學醫學院取錄，將於兩年後讀醫。她現同時就讀兩間大學的學士學位課程，比同齡的學生走快了差不多5、6年，除了她的個人天賦及努力外，全因自律及做好時間管理。

據美國《華盛頓郵報》報道，德州13歲少女Alena Analeigh Wicker表面看來跟其他同齡孩子一樣，喜歡看電影、踢足球、烘焙、與朋友閒逛，不同的是她在5月時獲醫學院取錄。Alena取得2024年入讀阿拉巴馬大學赫爾辛克醫學院（Alabama's Heersink School of Medicine）的資格，將成為美國歷史上最年輕的黑人醫科生，屆時她會比同學小10多歲。

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靠時間管理及自律成才

Alena目前於亞利桑那州立大學（Arizona State University）和阿拉巴馬州的奧克伍德大學（Oakwood University），分別修讀生物科學學士學位課程，預計2024年春季完成學位後，同年秋季入讀醫學院，按計劃將在18歲考獲醫生專業。對一般人而言，修讀雙學位不容易，更何況她分別讀兩間大學，更考入醫學院。她透露竅門︰

我只是時間管理得好，而且我很自律。

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她強調自己仍是一個普通的13歲孩子，在她看來年齡不是問題，「做任何事情也沒有太年輕」。事實上她已完成大學大部分網上課程，能夠證明即使年輕如她一樣可以做到。

歸功於養母悉心教育

在Alena出生不久就由Daphne McQuarter領養她，一直得到悉心照顧，養母把她視如親女。Daphne在Alena 3歲時，發現她很有天賦，對她來說學習新技能很容易。可是她因學業出色，而遭到同學嘲笑及欺凌，養母決定在家自行教育她。其後Alena轉讀主流學學校，另一方面繼續在家學習高中課程，最終她在12歲時完成高中課程。

Alena將成功歸功於養母，「她給了我更多的機會，而不是東西」，母女關係親厚，媽媽總是給她空間成長，也容許她犯錯，而24歲的姊姊教會她超越思考界限。不少人覺得神童沒有童年，她回應「我不認為我錯過了童年的任何部分」。

去年Alena成為NASA最年輕的實習生，在NASA工作是她長久以來的夢想。她從小熱愛學習及閱讀，對STEM特別感興趣，因而創辦了名為「Brown STEM Girl」組織，為有興趣探索STEM職業的有色人種女生提供機會。

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責任編輯︰王明芳