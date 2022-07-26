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【星二代】大仔IB34分獲多倫多大學取錄　梁芷珮盼兒子留港：等港大消息

中小學 14:35 2022/07/26

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好叻仔呀！

育有兩子一女的梁芷珮（Christy）大仔今年18歲，就讀國際學校的他，在國際文憑大學預科課程（IBDP）考獲34分，Christy坦言仔仔有此佳績，平時又沒有補習，已經覺得很安慰！而且早已獲加拿大多倫多大學社會科學學系取錄。

最新影片推介:

不過作為媽咪都擔心大仔的升學問題，Christy早前在IG Story寫道：「我個大仔IB攞到34分，但係HKU（香港大學）嘅conditional offer（有條件取錄）要求係35分，爭1分。收到email叫佢remark，但睇番啲分又唔係好值得remark...打去大學問，admission又唔係好幫到手...有冇人可以教佢點做？」

一家五口感情非常好。

Topick記者聯絡上Christy，她表示自己工作忙碌，未有時間詢問大仔的最新情況，相信港大方面都需要等消息，她就希望大仔能夠留港讀書：

都唔捨得佢走，加拿大選擇都唔錯，open mind啲，佢想去第二個國家我都ok。

而Brendan第一選擇都是留港升學，Christy又指就算大仔去外國升學，相信都會好快適應，因為讀國際學校出身，本身都經常接觸外國文化。

Christy從來不平涉兒子學習。

談到育兒心得，Christy就說從來不干涉兒子學習和揀科，今日有此成績是他自己努力的成果：

佢自己搵資料，自己去Apply，自己的事自己處理，我又唔太熟悉入大學程序，俾唔到意見佢，佢行到呢步已經好叻仔！

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記者:陳麗薇

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