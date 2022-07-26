【人口急跌】中學教師無奈化身「經紀」搶收新移民　質疑政府無出手僅以合併殺校為目標

▲ 觀塘教育局學位分配組外，有多名疑為中學教職員向新移民家長介紹學校，圖中粉紅色衫為家長許小姐。（馮漢柱攝）

移民潮下升中派位首3志願滿意率94%創新高，今日（26日）放榜日名校叩門人流依然不絕，但另一邊廂弱勢學校爭相搶收新移民學生情況更激烈。今早位於觀塘的教育局學位分配組外，有30多名疑為來自全港多區中學教職員，蜂擁向領取升中文件的新移民家長介紹學校，至少3校包車接走家長參觀學校。有教師指整體學校派員數目多過去年，形容今年收生情況嚴峻，有教師直言不想充當「地產經紀」推銷，質疑政府「以結果為目標」就是將收生不足的學校合併甚至「殺哂」，工會也未能提出及時方案紓緩學生流失的衝擊。

搶收他校或「保住」學生 私家車接載家長學生參觀學校

教育局學位分配組今早開始向已獲派中一學位的學生家長派發「派位證」及「入學註冊證」，記者早上9時許到場觀察到已有30多人在學位分配組門外聚集，多數以2人或以上一組，當有家長踏出門口，即有人上前查詢家長子女獲派學校地區，部分人得悉是自己所屬地區，隨即派發學校單張及講解學校特色，包括描述學校位置鄰近小巴站等，有人亦游說家長留下手提再傳送學校資料，甚至邀請家長即場坐車到學校參觀。

▲ 有在場人士介紹學校後，即安排私家車接走家長及其兒子。（馮琪雅攝）

獲兩間學校輪流推銷 新移民家長稱「好難揀」

除部分「進取」學校搶收他校學生，有現場教師透露，以其學校為例，因交通位置不方便，擔心新來港家長「唔熟路」，中一註冊日去錯附近學校，故特意接載家長參觀學校，並希望幫助家長親身了解子女即將升讀學校的環境。

新移民家長許小姐帶到女兒到場領取證件，指其女兒獲派油塘區中學非心儀學校，隨即獲鄰近地區至少兩間學校輪流推銷，惟她形容對方「一人一句」連校名也聽不清楚，欲了解詳情再考慮。另一獲派黃大仙中學、操國語家長李小姐帶同兒子到場取證，面對學校輪流推銷，形容「好難揀」。

30多人到場多過去年 據稱涉多區中學

綜合記者觀察及在場教師透露，現場有至少6間來自全港多區中學教職員到場，包括天水圍、黃大仙及將軍澳等多區中學。據現場學位組職員透露觀察到今年教職員人數目測比以往多。現場多名疑似教職員見記者上前，即神情大為緊張，安排多人阻隔記者觀察推銷過程。

有不願具名的中學女教師指，放榜日接新移民學生的情況一直存在，但觀察到今早到場學校人數比去年多，涉及至少6間來自全港多區學校，坦言任由學校自然流失，學校「唔夠數」便自行保住學生，

無一間學校老師想出嚟咁做，愈艱難嘅時間，同事喺度守嘅時間再耐啲。

「無一間學校老師想做」 教師慨歎當局無「保學校」

另外也有男教師指出，在移民潮及疫情等因素之下，學生人數減少，盼當局了解學界面對縮班殺校的困難。他形容昔日最大教師工會教協解散後，缺乏「最大聲音」為學界爭取，感覺教育局處事方法也改變，不再提出以往「三保」政策，最近也無接納中學聯席提出的凍結班級，教聯會提出引入內地生的方法，也可能涉及學歷互通等複雜問題，料難解燃眉之急，他形容教育局表明應對學生人口下降3招，包括合併、重疊及停辦學校，

即係以結果為目標，結果原來係將啲學校合併哂、殺哂。

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記者：馮琪雅