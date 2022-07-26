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【學校爆疫】學校呈報524宗個案　11間學校個別班級須停課一周

社會 16:40 2022/07/26

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學校呈報524宗個案，涉九龍城民生書院、高主教書院幼稚園。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（26日）下午出席疫情記者會。今日新增4,276宗確診個案，包括3,975宗本地個案、301宗輸入個案，另錄6宗離世個案。

衞生署再收到387間學校呈報共524宗確診個案，涉及447名學生和77名教職員，過去7日有243間學校有兩宗以上的確診個案，當局建議有11間學校個別班級停課一周。涉及的學校如下：

  • 青松侯寶垣中學，2N班28名學生，3名學生染疫
  • 世德幼稚園，K2B班24名學生，3名學生染疫
  • 善一堂安逸幼稚園，全日幼兒班B班18名學生，2名學生染疫
  • 民生書院（九龍城），5A班31名學生，5名學生染疫
  • 中華基督教會燕京書院，1C班31名學生，5名學生染疫
  • 香海正覺蓮社佛教普光學校，4C班3名學生，1名學生染疫
  • 元朗公立中學校友會鄧英業小學，6D班20名學生，3名學生染疫
  • 高主教書院幼稚園，上午低班禮班名學生，累計7名學生及1名老師染疫
  • 金巴崙長老會耀道中學，3A班32名學生，4名學生染疫
  • 聖文德天主教小學，5DS班30名學生，3名學生染疫；6BR班21名學生，3名學生染疫
  • 香港靈糧堂秀德幼稚園，AN2班19名學生，2名學生染疫

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記者：李榮忠

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