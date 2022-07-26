【方艙精神】何永賢指方艙精神就是Can do spirit 「當時大家唔係做工程，係救人」
房屋局局長何永賢今日（26日）以延續「方艙精神」為題，在香港都會大學分享她在疫情期間帶領團隊興建社區隔離設施，她形容當時是「大家唔係做工程，係救人」，又指「方艙精神」是一種Can do spirit，做到市有所呼，我有所應。
何永賢指，興建方艙醫院距離至今只是5個月時間，但感覺上已過良久，「個時1日當3日咁用」，回想當時2月第五波疫情爆發，目睹不少長者兒童冒住冷風在醫院外輪侯，情境令人難受。
當時為應對確診者隔離的需要，在時任發展局局長黃偉綸領導下，何永賢帶領建築署團隊臨危受命，與承建商擔起興建隔離治療設施的重任。何永賢回憶，在2月19日就回收了竹篙灣、啟德兩塊地，即日就派施工隊進場。
翌日就與黃偉綸到新界北視察覓地，5天內收到8塊地，合共70多公頃，從2月22日開工，僅7天的時間，位於青衣的方艙醫院就率先交付，「時間就是生命，大家唔係做工程，係救人。」
何永賢感謝中央政府援港，委派了中國建築公司協助，並加上本港政府各部門同心合力、發揮團隊精神，「係辛苦嘅，佢哋好多個星期六、日都無咗，但你睇到同事最後係笑得好開心。」她又提到工程中，多方協力，有國企無償捐出床褥、枕頭、被鋪；隔離設施網絡接收差，有電訊公司協助架設網絡系統。
當社區隔離設施落成後，並不是一個結束，何永賢指各政府部門本著「以人為本」的精神服務市民，保安局在兒童節時收集了玩具、零食等物資，派發予在方艙隔離的小朋友，更有同事以紙皮作扭蛋機為他們帶來歡樂；亦有製作「方艙貼圖」宣傳社區隔離設施各項服務，更有「方艙俠」作吉祥物。
「『方艙精神』就是Can do spirit， 市有所呼，我有所應」，何永賢說，好高興能參與方艙的工程，不是以署長身份，而是一個參與者。對於本港未來房屋策略「提速、提效、提量」，何永賢認為，興建房屋與隔離設施雖然不同，但有不少可以借鑒參考的地方，縱使未來5年房屋供應緊張，但希望以「方艙精神的Can do spirit」與業界攜手向前。
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記者：李榮忠