【方艙精神】何永賢指方艙精神就是Can do spirit　「當時大家唔係做工程，係救人」

▲ 房屋局局長何永賢分享疫情期間帶領團隊興建社區隔離設施的經驗和啟發。 （陳靜儀攝）

房屋局局長何永賢今日（26日）以延續「方艙精神」為題，在香港都會大學分享她在疫情期間帶領團隊興建社區隔離設施，她形容當時是「大家唔係做工程，係救人」，又指「方艙精神」是一種Can do spirit，做到市有所呼，我有所應。

何永賢指，興建方艙醫院距離至今只是5個月時間，但感覺上已過良久，「個時1日當3日咁用」，回想當時2月第五波疫情爆發，目睹不少長者兒童冒住冷風在醫院外輪侯，情境令人難受。

當時為應對確診者隔離的需要，在時任發展局局長黃偉綸領導下，何永賢帶領建築署團隊臨危受命，與承建商擔起興建隔離治療設施的重任。何永賢回憶，在2月19日就回收了竹篙灣、啟德兩塊地，即日就派施工隊進場。

翌日就與黃偉綸到新界北視察覓地，5天內收到8塊地，合共70多公頃，從2月22日開工，僅7天的時間，位於青衣的方艙醫院就率先交付，「時間就是生命，大家唔係做工程，係救人。」

何永賢感謝中央政府援港，委派了中國建築公司協助，並加上本港政府各部門同心合力、發揮團隊精神，「係辛苦嘅，佢哋好多個星期六、日都無咗，但你睇到同事最後係笑得好開心。」她又提到工程中，多方協力，有國企無償捐出床褥、枕頭、被鋪；隔離設施網絡接收差，有電訊公司協助架設網絡系統。

當社區隔離設施落成後，並不是一個結束，何永賢指各政府部門本著「以人為本」的精神服務市民，保安局在兒童節時收集了玩具、零食等物資，派發予在方艙隔離的小朋友，更有同事以紙皮作扭蛋機為他們帶來歡樂；亦有製作「方艙貼圖」宣傳社區隔離設施各項服務，更有「方艙俠」作吉祥物。

「『方艙精神』就是Can do spirit， 市有所呼，我有所應」，何永賢說，好高興能參與方艙的工程，不是以署長身份，而是一個參與者。對於本港未來房屋策略「提速、提效、提量」，何永賢認為，興建房屋與隔離設施雖然不同，但有不少可以借鑒參考的地方，縱使未來5年房屋供應緊張，但希望以「方艙精神的Can do spirit」與業界攜手向前。

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記者：李榮忠