【私隱條例】35歲女疑金錢糾紛披露他人資料涉起底　被私隱公署拘捕

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個人資料私隱專員公署今日（26日）在新界東拘捕一名35歲中國籍女子。被捕人士涉嫌在未經資料當事人（投訴人）的同意下披露了她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。被捕人士獲准保釋，私隱公署會繼續調查案件。



調查顯示，被捕人士與投訴人均從事網上買賣活動，她們之間的商業關係其後演變成金錢糾紛。2021年12月期間，有人在一個社交媒體平台約14個不同的群組上發文，聲稱有人騙財，文中披露了投訴人與其丈夫的個人資料。被披露的個人資料包括中文姓名、電話號碼及相片。

私隱公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。《私隱條例》亦適用於網上世界，市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前，都要三思，以免觸犯法例。

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責任編輯：余思嵐