【非禮女童】涉非禮友人10歲女兒　男侍應供稱曾提議按摩但否認曾捏胸

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48歲男侍應涉替朋友的10歲女兒按摩時，伸手進入對方衣服內撫摸胸部，否認1項猥褻侵犯罪，案件今（26日）於西九龍裁判法院續審。裁判官裁定表證成立，被告出庭自辯指，案發當日事主與其子欲外出和到客廳玩，他擔憂兩人會吵醒熟睡的外甥女，故主動替兩人按摩，但否認借機捏事主的胸部。

被告梁勝祖（48歲，侍應）被控於2021年12月4日，在天水圍某單位猥褻侵犯10歲女童X。

被告自辯時供稱，案發當日下午X致電他稱要求接放學，之後X到其家中玩耍。X先在客廳跟被告的兒子和外甥女玩耍，外甥女睡覺後，X與其子便到被告的房間玩耍。被告稱當時兩人俯臥在床尾玩電話，被告則倚在床頭用電話。

被告指，其後兩人想外出和出客廳玩，被告擔心兩人會吵醒外甥女，便為兩人示範按摩。被告先用左右手為兩人按摩約1分鐘，並稱「咁咪按摩囉」，隨後被告因為要用電話，故隔著被子用腳踭替兩人「按摩」約3至5分鐘。辯方問到，被告為何在錄影會面中稱沒有替兩人按摩，被告解釋以為警員是問「好認真嗰種按摩」。

控方盤問時問及，被告為何無故提出按摩，被告稱因為他不想兩人到客廳吵醒外甥女，故為他們按摩，被告承認沒有親口提出按摩。被告續指當時曾對兩人說「按摩係靜靜地，唔好出聲」，兩人均回答好。被告否認借機捏X的胸部。

聆訊今午續。

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記者：陳曉欣