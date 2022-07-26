【升中派位】疫下跨境生堅持來港上學   借住同學家中發奮終考入首志願學校

▲ 屯門仁濟醫院羅陳楚思小學的跨境生庄思圻（中）疫下堅持來港上學，借住同學家中發奮終考入首志願學校（湯致遠攝）

新冠疫情下跨境生學習大受影響。屯門仁濟醫院羅陳楚思小學有跨境生恢復面授課後，在沒有家人陪伴的情況下來港，暫居於同學家中。克服種種困難，成功考入心儀的區內英中。

仁濟羅陳楚思小學學生庄思圻是一名跨境生，疫情前每日來回深圳的家及學校。疫情爆發後，其母要照顧於內地讀書的年幼弟弟，一度勸說她轉到內地繼續學業，但思圻卻堅持來港，「唔想再識過啲朋友，同埋呢度嘅學習環境都幾唔錯。」兩母女更因此吵架，最終母親尊重其意願，讓她來港讀書，更拜託亦屬跨境家庭、在港租住單位的同班同學家長曾太照顧思圻。

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庄思圻在曾太家借住約一年，有時想念家人只能靠電話解思念之情。疫情期間曾上長時間網課，思圻指該段時間成績有下滑，尤是較不壇長的英文科，她亦加倍努力讀書及做練習，亦會與同住的同班同學李澤霖一起溫習，互相考核對方常識科知識、溫習中英文科默書，最終成功考進心儀的首志願馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學。她說很感謝曾女士願意照顧她。

曾女士的兒子李澤霖原本亦是跨境學生，她其後在港租住單位。她說，校內的跨境家長之間本來就互相幫助，疫情期間她亦曾受另一位家長蘭姐協助，照顧澤霖，因此當其他家長有需要時，亦樂於伸出援手：「我覺得幫到人係一種能力，幫人都係幫返自己 ，之後人哋可能都幫返你。」

她直言照顧他人的小孩有壓力，但自己亦盡心盡力做好：「佢（思圻）媽咪信任我，我都盡我責任照顧佢；我哋真係似一家人咁 。」

曾經在李澤霖5年級時讓他留宿家中的蘭姐，一家人在港定居，在疫情期間，曾分別讓3個小孩借住其家。她說，學校老師盡心為學生安排網課，亦用心照顧學生，形容學校環境很有愛；加上有關同學堅持學業，因此願意提供協助。

李澤霖及蘭姐兒子歐陽健安均考入保良局董玉娣中學。蘭姐多次提及，讓有關學生借住只是小事，「所有付出都不容易，今天給了我們圓滿的答案。」

仁濟醫院羅陳楚思小學今年99％學生考入首3志願，90％考獲第一志願中學，7成學生獲派英中。該校今屆有10多位跨境生。

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記者：黃悅晴