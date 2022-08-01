藉百年傳統水墨藝術為創作媒介　大華銀行積極推動藝術融入社區

藝術不一定只存在於美術館，亦可融入社區，與公眾作近距離接觸。一貫致力在社區發展中發揮積極作用的大華銀行，自2015年已在香港成立大華銀行「藝‧坊」，透過舉辦年度水墨藝術大獎及得獎作品展等活動，協助培育本地優秀的藝術家，並能為缺乏資源的兒童帶來藝術觀賞體驗，從中感受到樂趣，令藝術在社區中發光發亮。



作為亞洲首屈一指的銀行，大華銀行的分行和辦事處遍布全球19個國家及地區，並早於1965年已在香港開設首家海外分行，提供多元化金融產品及服務，近年亦逐步擴展至私人銀行業務，為高淨值客戶及家族企業度身訂造全方位的金融產品與理財方案，盡應投資、理財及傳承所需。與此同時，該行亦著重以藝術、兒童及教育為重點，推動社區的可持續發展。

▲ 2022年度「大華銀行年度水墨藝術大獎」現已接受報名，銳意發掘潛質的藝術人才。

舉辦年度大獎 培育藝術人才



當中尤以「大華銀行年度水墨藝術大獎」最為矚目，由2017年首辦至今，已發展為香港頂尖的視覺藝術比賽之一。大華銀行香港及台灣策略傳訊、品牌管理及客戶洞見部主管李嘉欣表示，該行屬亞洲領先的藝術支持機構，很高興連續第六年在香港舉辦這項比賽。「『大華銀行年度水墨藝術大獎』展示香港在發掘新晉和資深藝術人才的非凡能力，更為藝術人才提供與社區大眾分享其作品的絕佳機會。多年來我們見證了大量得獎者的精湛技法和鼓舞人心的故事，我們非常期待2022年角逐獎項的優異作品。」



今屆比賽由即日起至2022年9月25日接受公眾報名；而評審團亦將增添一位新成員，就是香港故宮文化博物館副研究員蔣方亭博士。她將聯同著名書法水墨藝術家及學者徐沛之博士、香港著名嶺南派水墨畫家何百里先生、3812 畫廊聯合創辦人及主席暨水墨現場創辦人許劍龍先生、佳士得香港中國書畫部資深專家暨拍賣主管石嘉雯小姐、獨立策展人、藝評家及水墨會代表汪鈴小姐，以及國際知名當代水墨藝術家鄭重賓先生組成獨立評審團，根據多項客觀準則，包括創意、原創性、藝術技巧、質素、對水墨藝術的詮釋，以及參賽者的整體能力，為參賽作品作出評分。

▲ 來自學界及公開組的得奬者除獲得豐富奬金奬品外，更可參與作品展，以至海外藝術家駐村計劃。

大獎特設公開組（18歲及以上）、高級學生組（13至17歲）及初級學生組（9至12歲），除了不同年齡組別與藝術類型的金、銀、銅獎外，也將選出「大華銀行年度最佳水墨藝術作品」及「最具潛質藝術家年獎」得主。得獎者可獲得總值逾33萬港元的豐富獎金獎品及參與海外藝術家駐村計劃，參加費用全免。有意遞交作品參賽並了解比賽詳情，可登入以下網頁（www.UOBArtAcademy.com.hk）。

▲ 大華銀行期望透過舉辦親子水墨藝術工作坊，可讓家長和子女共同體驗藝術樂趣。

推展親子活動 體驗藝術樂趣



另一方面，為透過得獎作品展示中國水墨藝術靈動多彩的一面，大華銀行每年亦會舉辦「大華銀行年度水墨藝術大獎頒獎典禮」及得獎作品展，配合一系列開放給公眾參加的免費活動，如水墨藝術工作坊及藝術座談會，引領公眾認識及欣賞水墨藝術的多元面向及價值。



此外，大華銀行「藝‧坊」將於今年8月27日聯同TOPICK舉辦一場親子水墨藝術工作坊，邀得本地資深藝術家吳觀麟教授水墨畫的基本技巧，期望藉這項擁有百年傳統的創作媒介，讓參與的家長及子女可嘗試運用簡單的視覺設計元素，以水和墨創作出不平凡的水墨抽象畫，共同體驗箇中樂趣；同時藉此活動推廣即將舉行的大獎，鼓勵更多人踴躍參加。有關工作坊費用全免，所需繪畫材料將由大華銀行「藝‧坊」提供。



現時只須登入以下網址，回答一條簡單問題，即有機會參加親子水墨藝術工作坊。



大華銀行「藝‧坊」x TOPICK水墨工作坊

日期： 2022年8月27日 (星期六)

時間：下午3時至5時 (120分鐘)

地點：銅鑼灣新寧道8號中國太平大廈20樓大華銀行

名額：10對親子（參加者須為9歲或以上）



(特約)