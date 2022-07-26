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【夏日賞賞你】第二批限量獎賞周四12時開搶　優惠包括米芝蓮推介素食餐廳

社會 14:52 2022/07/26

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

第二批限量獎賞周四12時開搶，優惠包括米芝蓮推介素食餐廳。（旅發局網站截圖）

旅發局「夏日賞賞你」第二批約4.3萬份限量獎賞將於本周四（28日）中午12時起供市民領取。新一批限量獎賞涵蓋48個景點及「優質旅遊服務」計劃認證的餐飲、零售商戶，並以健康休閒和共聚天倫為主題。

第二批限量獎賞包括蔘茸燕窩﹑運動用品、 休閒服裝購物優惠、米芝蓮推介素食餐廳8人套餐﹑中日韓台料理﹑景點入場套票等等，多個獎賞的優惠折扣更低至25折。

多間熱門餐廳其中包括：

  • 温野菜：25折優惠享用2人晚市温野菜套餐

  • 牛涮鍋：特選25折優惠享用極罕穀飼牛封門柳、日本九洲白豚肉之晚市放題（原價 HK$288, 優惠價 HK$72）

  • 炑八韓烤：凡單一消費滿 HK$100 即減 HK$75

  • 和平飯店：特選25折優惠享用2人套餐 （原價 HK$631.3, 優惠價 HK$157.8）

  • 功德林上海素食：功德林素食「八人歡聚宴」優惠價 HK$499（原價 HK$2,499）

餘下兩批限量獎賞將 於8月11及25日中午12時推出。Discover Hong Kong 網站同時搜羅由逾 100 間商戶提供的精選優惠，即日可供市民領取，不設領取上限。

預覽獎賞詳情

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：李榮忠

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