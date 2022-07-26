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【盜竊罪】涉疫情下收賄逾4萬替夾公仔店洽商減租　廉署起訴物業代理

社會 15:02 2022/07/26

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廉署起訴物業代理收賄疫情下替夾公仔店洽商減租。（資料圖片）

廉政公署今日（26日）落案起訴一名物業代理，控告她涉嫌向一名夾公仔店租戶索取及收受賄款共41,000元，替對方在2019冠狀病毒病疫情下與業主洽商減租及續租。二人已獲廉署准予保釋，以待星期四（28日）在九龍城裁判法院答辯。

鍾繡文，56歲，伯樂聯行(店鋪)有限公司(伯樂聯行)前物業代理，被控共六項罪名，即三項代理人接受收益及一項代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條;以及兩項煽惑他人提供虛假資料，違反普通法及《盜竊罪條例》第19(1)(b)條。被告鍾繡文的男友伍志鴻，56歲，亦被控一項偽造帳目罪名，違反《盜竊罪條例》第19(1)(a)條。

本案涉嫌於2020年7月至10月期間發生。鍾繡文案發時任職伯樂聯行物業代理。該公司的物業代理除了促成物業交易外，亦負責為客戶提供交易後續服務，包括協助客戶洽商調整租金或續訂租約。伯樂聯行一般不會向客戶收取交易後續服務費用。

鍾繡文是一宗租賃交易的經手代理，一名租戶以月租14萬元租用旺角一間店鋪以經營夾公仔店，租約由2019年12月起為期一年。該租戶自2020年初起，因疫情肆虐而要求鍾繡文協助，與業主洽商減租。

四項賄賂控罪指，鍾繡文涉嫌無合法權限或合理辯解，向該租戶收受三筆共21,000元的賄款及索取另外一筆20,000元的賄款，作為協助該租戶與業主洽商調減每月租金及續訂租約的誘因或報酬。

另外兩項控罪指，鍾繡文涉嫌非法煽惑該租戶，不誠實地向其核數師提供招致營運開支的虛假資料時，使用五張看來由一間裝修承辦商發出的收據，而收據顯示有關承辦商向該租戶提供服務而收費。餘下一項控罪指，伍志鴻涉嫌捏改上述其中三張為會計用途而製備的虛假收據。

涉案虛假收據被指用以掩飾支付予鍾繡文的賄款。

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責任編輯：余思嵐

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