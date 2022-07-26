【最新疫情】新增4,276宗確診個案　再多6名患者不治【不斷更新】

▲ （馮漢柱攝）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（26日）下午出席疫情記者會。

衞生防護中心公布，今日新增4276宗確診個案，包括3975宗本地個案及301宗輸入個案，另錄6宗離世個案。

【16:54】

被問到有否需要收緊社交距離措施，張竹君表示，確診個案慢慢上升，即時繁殖率亦達1.3，現沒看到有回落的跡象，故疫情未見頂。她說，港府不希望再收緊社交距離措施，亦沒有空間再放寬，呼籲市民盡快打針。她又說，看到個別長者快測陽性，沒有呈報，呼籲他們要用港府的措施，家人亦應協助呈報資料或致電1836119向職員求助。關慧敏亦表示，看到有很多長者有長期病患，如他們確診應盡快求醫。

【16:48】九龍華仁書院無新增確診個案

有專家建議進行高風險活動前多做一次快測，張竹君表示，九龍華仁書院今日沒有新增確診個案，又認為在進行高風險活動前多做一次快測是一個好的建議。

【16:46】

被問到學校個案增加的原因，張竹君表示學校個案與社區個案增加的比例相約，他們每日須做快測，如有班別出現確診個案，會要求他們停課，暫未見到有大爆發。

【16:45】

疫情方面，張竹君表示專家有不同意見，港府會採納專家的意見；而關慧敏亦表示會視乎疫情的走勢及病床使用率，如疫情再上升，會再與港府適討下一步的做法。

【16:43】變種病毒個案上升

變種病毒方面，現時有3%個案屬BA.2.12.1，有1.8%個案屬BA.4/5。

【16:35】11間學校個別班別需要停課

新增一間院舍出現確診個案，涉及耀能協會盛康園。即看：【下一頁】

今日學校呈報524宗個案，來自387間學校，有11間學校部分班別需要停課，包括青松侯寶垣中學、世德幼稚園、民生書院、香海正覺蓮社佛教普光學校、高主教書院幼稚園。即看：【下一頁】

【16:30】醫管局公布6宗死亡個案

本港今日新增6宗離世個案，分別涉3男3女，年齡介乎84至97歲，非院舍院友。死亡個案詳情如下：

84歲女士，曾中風、腦退化，有心臟病，7月18日在家昏迷，送院後證實死亡，由衞生署法醫科呈報

88歲女士，已打三針，沒有長期病患，7月11日有上呼吸的病徵，12日快測陽性，曾求醫指定門診獲處方新冠口服藥，17日在街上暈倒，送急症室後離世

97歲男住院病人，本身有血壓高、糖尿病等，7月15日因發燒咳嗽等到急症室求診，同日快測及核酸檢測呈陽性，CT值13.6，到內科接受治療及服用抗病毒藥，及後病情惡化，需要吸高濃度的氧氣，昨日不治

94歲女士，本身有三高，7月19日因發燒等到急症室及後確診，入住內科病房後曾獲處方新冠口服藥物，惟病情惡化延至昨日不治

87歲男士，已打兩針，腎衰竭，需要洗腎，曾中風，7月7日因PCR陽性而入住內科病房後曾獲處方新冠口服藥物，惟病情惡化延至昨日不治

85歲男士，已打兩針，有腎衰竭，須洗肚，7月11日因頭暈不適到急症室，抗原測試陽性，及後發現細菌性腹膜炎延至昨日離世

另外，醫管局至今在不同設施處方逾3.8萬劑新冠口服藥，現時藥物儲備足夠，會為合適的病人處方有關藥物，雖然大部分患者徵狀輕微，但不應掉以輕心，因為新冠病情惡化較快，可到7間指定診所，以1836115支援熱線，可以安排合適患者接受視像診症，完成診症後，有專人將藥物送上門。

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記者：TOPick港聞組