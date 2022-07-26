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老闆楊受成開船P為周家怡慶生　魔鬼教練關智斌教玩wakesurf

娛樂 15:10 2022/07/26

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上周六是周家怡的生日，老闆楊受成日前就為家怡舉行生日船P，更叫埋熱愛水上活動的同門藝人關智斌（Kenny）、衛詩雅（Michelle）、陳國邦、曾樂彤、李靖筠（Gladys）、艾妮（Elly）、黎峻（Kenneth）、劉若寶（Polly）及郭思（Suey）齊齊為新快艇作「下水禮」。

楊老闆特意為旗下藝人家怡搞船P慶生，又送上靚靚蛋糕及乳豬造型蛋糕，認真有心思，壽星女表示：「尋日嘅船P大家玩得非常開心，要多謝老闆為我準備生日蛋糕，多謝各位兄弟姊妹陪我切蛋糕，好開心成為英皇嘅一份子，真係好似個大家庭，超級感動！」

她續指，並有要多謝Kenny、Michelle及Gladys之前向楊受成表達鍾意wakesurf：「老闆就二話不說買咗一隻專業比賽用嘅wakesurf船俾我哋玩，真是超級好老闆，咁樣嘅老闆去邊度搵！」問到生日願望，家怡稱：「當然係疫情快啲過去，大家都健康平安，工作順利！」

家怡被爆蝦碌事

不過壽星女家怡雖然在陸地有「女車神」之稱，但出到海便發生不少蝦碌事，Kenny大爆：「佢開頭雖然跌咗好多次，但好堅持繼續，後來好似想放棄，不過我哋唔肯俾佢上水：『你一定要放到繩行到為止！』最後喺我哋強迫之下終於完成咗呢件事，佢都話好開心冇遺憾咁上番架船，哈哈。」

家怡就笑說：「琴日wakesurf我跌咗好多次，跌到有挫敗感，好在最終得到星級教練Kenny同Michelle指導，終於喺最後一次成功咗，可惜無片，哈哈！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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