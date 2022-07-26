  • 34°C
香港時間 : 2022726日 (週二) 15:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慳電貼士】酷熱天氣超耗電4大行為 台電教6招正確做法慳電又慳錢

健康 15:14 2022/07/26

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

近日多地持續高溫，不少民眾會開冷氣，台電（台灣電力公司）列出4大用電「NG行為」，呼籲民眾快改掉這些行為，又提供6大技巧，教導民眾正確的電器使用觀念及做法如下，慳電又慳錢。

天文台今日（26日）表示，本港繼續受副熱帶高壓脊影響，預測今日市區最高氣溫約36度，新界再高一兩度，最高紫外線指數是10，強度屬於甚高。呼籲市民補充足夠水分，留意自己身體狀況，慎防中暑。

不少民眾開冷氣，台電電力粉絲團粉專日前列出4大用電NG行為，包括冷氣溫度調太低、雪櫃東西塞到爆、保溫模式持續開、待機電力拼命耗，期望民眾儘早改掉這些壞習慣。

影片推介：

至於如何在夏日節電省荷包，台電則提供6大技巧，教導民眾正確的電器使用觀念及做法如下：

1.冷氣溫度設定攝氏26至28度＋開循環扇

2.冰箱不放超過7－8分滿

3.電鍋不長時間保溫

4.儲熱式電熱水器可加裝定時器

5.夏天熱水喝得少，用快煮壺取代電熱水瓶

6.有待機功能電器，長時間不用要切斷電源

台電稱，如果想幫冷氣加速降溫來省電，可將冷氣風量設為自動模式，再搭配電風扇或循環扇，幫助室內空氣對流，提高冷房效果並達到省電目的，

冷氣設定26到28度並搭配電扇就很涼，冷氣溫度每調高1度可省電6%。

責任編輯：羅嘉欣

 

健康問題 網絡熱話 中暑 家電 電力 酷熱天氣 天氣

最高瀏覽

【珍奶奪命】16歲少年邊行邊飲珍珠奶茶　珍珠誤入氣管窒息搶救不治
12:34 2022/07/25
【珍奶奪命】16歲少年邊行邊飲珍珠奶茶　珍珠誤入氣管窒息搶救不治
【中一派位】94%升中學童獲派首3志願創新高　蔡若蓮料音樂椅效應減到最低
13:25 2022/07/25
【中一派位】94%升中學童獲派首3志願創新高　蔡若蓮料音樂椅效應減到最低
【病童心聲】手術前拍片囑媽媽生第二胎　9歲腦癱男童︰能當你兒子已很幸福
16:30 2022/07/25
【病童心聲】手術前拍片囑媽媽生第二胎　9歲腦癱男童︰能當你兒子已很幸福