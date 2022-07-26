【慳電貼士】酷熱天氣超耗電4大行為 台電教6招正確做法慳電又慳錢

近日多地持續高溫，不少民眾會開冷氣，台電（台灣電力公司）列出4大用電「NG行為」，呼籲民眾快改掉這些行為，又提供6大技巧，教導民眾正確的電器使用觀念及做法如下，慳電又慳錢。

天文台今日（26日）表示，本港繼續受副熱帶高壓脊影響，預測今日市區最高氣溫約36度，新界再高一兩度，最高紫外線指數是10，強度屬於甚高。呼籲市民補充足夠水分，留意自己身體狀況，慎防中暑。

不少民眾開冷氣，台電電力粉絲團粉專日前列出4大用電NG行為，包括冷氣溫度調太低、雪櫃東西塞到爆、保溫模式持續開、待機電力拼命耗，期望民眾儘早改掉這些壞習慣。

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至於如何在夏日節電省荷包，台電則提供6大技巧，教導民眾正確的電器使用觀念及做法如下：



1.冷氣溫度設定攝氏26至28度＋開循環扇



2.冰箱不放超過7－8分滿



3.電鍋不長時間保溫



4.儲熱式電熱水器可加裝定時器



5.夏天熱水喝得少，用快煮壺取代電熱水瓶



6.有待機功能電器，長時間不用要切斷電源

台電稱，如果想幫冷氣加速降溫來省電，可將冷氣風量設為自動模式，再搭配電風扇或循環扇，幫助室內空氣對流，提高冷房效果並達到省電目的，

冷氣設定26到28度並搭配電扇就很涼，冷氣溫度每調高1度可省電6%。

責任編輯：羅嘉欣