【酷熱天氣】6月起錄至少5人工作時猝死　勞工組織促修補償條例涵蓋中暑

▲ 6月起錄至少5人工作時猝死，勞工組織促修補償條例涵蓋中暑（馮漢柱攝）

連日天氣酷熱，本港自6月起錄至少5宗於工作期間猝死個案，工業傷亡權益會促請勞工處詳細調查相關個案是否中暑或過勞有關，並強調現時《僱員補償條例》中，對中暑及過勞的工友沒有任何保障，促請港府參考外地的模式，如果證明患病或死亡與工作因素有關，即使個人存在自身疾病，也應該能進入保障範圍。

本港自6月起錄至少5宗於工作期間猝死個案，包括3人於地盤工作，及兩人在尖沙咀安利商業大廈及西九文化區工作，情況令人憂慮。工業傷亡權益會表示，現時《僱員補償條例》中，對中暑及過勞的工友沒有保障，工友因中暑或過勞出現不適甚至死亡，往往因為不容易證明與酷熱天氣和工作疲勞有關，最終無法得到賠償。

工業傷亡權益會續指，過往的個案當中，絕大部分因為死者有心臟病、高血壓、糖尿病等等，即使該些疾病穩定，多年沒有出現病徵，最終死因仍會歸咎為「個人疾病」，完全排除因為天氣、工作環境、工作壓力等因素，誘發自身的疾病。

此外，由於現時的《僱員補償條例》並沒有涵蓋中暑，大部分受傷工友隨著病徵的消失和逐漸康復而沒有進一步追討，而大部家屬接受解剖報告，或不知道權益，有些甚至不希望逝去親人再次受刀割而拒絕解剖，最終放棄了追討賠償的權利。

工業傷亡權益會促請港府修改法例認為可以參考外地的模式，如果證明患病或死亡與工作因素有關，即使個人存在自身疾病，也應該能進入保障範圍。

事實上，即使勞工處初步結論是「與工傷無關」，工友和家屬仍可嘗試以訴訟形式追討賠償，惟所面對的程序必定困難重重，大部分申請法律援助時，或許已經因為證據不足而被拒絕。權益會呼籲工友和家屬暫時不要放棄，應先嘗試爭取，而首要條件是「醫療報告」，所以如果家屬想保留將來的追究權利，必須做遺體解剖。

在預防方面，權益會要求僱主在地盤多灑水降溫，並提供帳篷、物料涼快的工衣、足夠飲用水給員工，同時，安排員工輪流戶外工作，縮短員工在外工作的時間。如員工不適，請立即停工，盡快送院治療。

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記者：鄧凱文