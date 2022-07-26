  • 34°C
香港時間 : 2022726日 (週二) 15:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酷熱天氣】修樹工疑工作時中暑不治　工聯會倡立法39度須停工

社會 15:25 2022/07/26

分享：

分享：

熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（工聯職安健協會2.0 FB）

本港天氣持續酷熱，工聯會今日（26日）表示，最近2個月，本港出現數宗懷疑因中暑而死亡的個案，包括保安、園林樹藝等前線行業，建議立法制訂高溫停工指引，即是一旦超過39度便應立即停工，亦要為工友提供防中暑裝備，例如飲用水、帽、防曬及風扇等。

工聯會指，現正協助一名修樹工友家屬申索，工會懷疑工友離世前因在高溫戶外下工作中暑，暈倒後送院不治，顯示了長時間高溫工作的嚴重性。建議港府應參考國內廣東省保障工人措施，立法訂明了炎熱天氣 下工友的工作時數和休息安排，措施包括當氣溫達到 39 度以上，應停止戶外露天工作，以及高溫環 境下工作時數限制、換班輪休、縮短連續工作時間等。

另外，香港建造業總工會職業安全健康總幹事潘偉傑亦稱，現時酷熱天氣警告下，地盤內的樓層，溫度隨時超過40度，而像紮鐵、釘板工人等，更要消耗大量體力，工友在如此高溫下高強度工作，與「搵命博」無異。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

 

 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍奶奪命】16歲少年邊行邊飲珍珠奶茶　珍珠誤入氣管窒息搶救不治
12:34 2022/07/25
【珍奶奪命】16歲少年邊行邊飲珍珠奶茶　珍珠誤入氣管窒息搶救不治
【中一派位】94%升中學童獲派首3志願創新高　蔡若蓮料音樂椅效應減到最低
13:25 2022/07/25
【中一派位】94%升中學童獲派首3志願創新高　蔡若蓮料音樂椅效應減到最低
【病童心聲】手術前拍片囑媽媽生第二胎　9歲腦癱男童︰能當你兒子已很幸福
16:30 2022/07/25
【病童心聲】手術前拍片囑媽媽生第二胎　9歲腦癱男童︰能當你兒子已很幸福