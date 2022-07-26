【酷熱天氣】修樹工疑工作時中暑不治　工聯會倡立法39度須停工

▲ （工聯職安健協會2.0 FB）

本港天氣持續酷熱，工聯會今日（26日）表示，最近2個月，本港出現數宗懷疑因中暑而死亡的個案，包括保安、園林樹藝等前線行業，建議立法制訂高溫停工指引，即是一旦超過39度便應立即停工，亦要為工友提供防中暑裝備，例如飲用水、帽、防曬及風扇等。

工聯會指，現正協助一名修樹工友家屬申索，工會懷疑工友離世前因在高溫戶外下工作中暑，暈倒後送院不治，顯示了長時間高溫工作的嚴重性。建議港府應參考國內廣東省保障工人措施，立法訂明了炎熱天氣 下工友的工作時數和休息安排，措施包括當氣溫達到 39 度以上，應停止戶外露天工作，以及高溫環 境下工作時數限制、換班輪休、縮短連續工作時間等。

另外，香港建造業總工會職業安全健康總幹事潘偉傑亦稱，現時酷熱天氣警告下，地盤內的樓層，溫度隨時超過40度，而像紮鐵、釘板工人等，更要消耗大量體力，工友在如此高溫下高強度工作，與「搵命博」無異。

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責任編輯：余思嵐