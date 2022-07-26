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【辦公模式】鴻福堂8月起試行混合辦公模式　每周可在家工作一天

社會 15:40 2022/07/26

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鴻福堂8月起試行混合辦公模式，每周一天可在家工作。（鴻福堂提供）

鴻福堂集團宣布8月起，試行混合辦公模式，辦公室員工每周一天可在家工作，並加強彈性上班安排及推出更多家庭友善措施，繼續實行「輕鬆星期五」，辦公室員工逢星期五以提早一小時下班。

鴻福堂表示，是次安排響應了疫情後的工作新常態，不僅為員工提供更具彈性的工作模式，同時增加企業於人力市場上的競爭力，有助挽留及吸引人才。混合辦公模式會於8月起試行，期間所有辦公室員工每周有一天可以在家遙距工作，集團會適時檢討成效及優化安排。

其他現行的家庭友善措施亦會加強和繼續實施，包括：辦公室員工逢星期五會繼續享有「輕鬆星期五 (Relax Friday)」，即是可以提早一小時下班；現有的彈性上班安排會擴闊可選時段，讓員工更自由選擇上班時間，最早可於下午4時30分下班，從而有更多時間陪伴家人或進修。

鴻福堂亦致力打造一個家庭友善的工作環境，會新增多項安排，包括「返工放暑假」，今個8月會讓員工自由帶子女回辦公室，並安排托兒空間，方便員工於暑假照料子女。此外，集團將增設「人寵同樂日」，讓辦公室員工攜同家中的毛孩一起上班，促進人寵共融。

鴻福堂行政總裁兼執行董事司徒永富相信，最新的人力安排切合不同員工的需要，提供更佳的福祉，可增加員工對公司的歸屬感，因而提高 工作效率，達致雙贏。

員工是我們最重視的資產，為了提升他們的幸福感， 鴻福堂一直密切留意市場趨勢，定期檢討人力資源政策，從而制定合適且可行的方案。

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責任編輯：李榮忠

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