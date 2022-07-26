【謀殺妻子】疑因買餸起爭執斬死妻子　雙程證丈夫謀殺罪成囚終身

▲ 疑買餸事起爭執斬死妻子，雙程證丈夫謀殺罪成囚終身。（資料圖片）

清潔工與持雙程證丈夫疑因買餸事宜發生爭執，其間妻子罵丈夫「無可挽救」，兩人繼而動武，清潔工遭丈夫從床上拉至地上，並被利刀斬向左邊頭部、面及頸部致倒地，再被木椅擊打。丈夫清洗血跡後離開單位後返回內地，清潔工的契媽登門發現鐵閘染血而揭發事件，救護員當場證實清潔工死亡。涉案67歲雙程證男子今（26日）於高等法院被裁定罪名成立，判囚終身。

被告肖春強（66歲），被控1項謀殺罪，控罪指他於2019年11月14日，在香港謀殺女子王鳳桂（55歲）。被告承認誤殺罪，但不為控方接納。

6男1女陪審團退庭商議近4小時後，以5對2裁定謀殺罪成。代表律師求情時指，本案對死者及被告的家人而言均屬悲劇，現時對被告亦是一個可悲的結局。代表律師指，被告一直為守法人士，法庭須依例判處被告終身監禁，因此就法律上已沒有任何陳詞。

法官指被告被裁定謀殺罪死，法庭就此嚴重罪行，並沒有任何彈性作出判決，因此依例判處被告終身監禁。

控方早前開案詞指，被告與死者經常吵架，案發前1個月，兩人曾發生爭執。及至11月11日，被告來港，翌日兩人因購買太多生果及太少肉事宜爭吵。

案發前一天，數名死者的朋友到單位打麻將，直至下午1時半死者前往上班，被告與友人繼續竹戰，至晚上7時半死者下班回家，兩人於友人面前再就買餸事宜爭執，其間死者稱「無可挽救」。

及至晚上8時半，另外4人到單位打麻將至翌日凌晨1時半。控方指，當4名友人離開單位後，被告及死者再就買餸事宜爭吵，死者其間向被告稱「仆街，無可挽救」，兩人繼而動武，被告涉將死者從床上拉至地上，並到廚房取出利刀，斬向死者左邊頭部、面及頸部，死者倒地後，被告續以木椅擊打對方。

控方指被告清洗血跡及更換衣服後離開單位，早上經落馬洲返回內地。死者的契媽因與對方失去聯絡，登門發現鐵閘染血，起疑下報警。消防員破門入屋發現死者倒臥於血泊中而揭發事件。被告於同日下午4時許經羅湖返港前，曾致電死者的女兒及友人提及殺害了死者。

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記者：林育慧