【媽媽心聲】為孩子犧牲一切每天只管打罵　3孩媽媽︰我無咗自己嘅人生

▲ 有3孩媽媽覺得︰「我無咗自己嘅人生」。

這個法國女人五官長得非常標致，看得出不久之前該是一位美人兒。可惜身體是明顯發脹了，尤其是臀部位置儲了過多的贅肉，畢竟她已是三個小孩的媽媽吧！

「你要唔要小孩？」她劈頭問道。

「甚麼？」我以為是聽錯了，瞪大了眼盯着她瞧。「如果你喜歡，我可以送你一個小孩。」她露出一抹賊笑說道。「呵呵呵，我沒有需要喔！」我的笑容變得僵硬，因為我能清楚意識到，這人絕對不是在說笑的。

「唉！我無咗自己嘅人生呀！」這句話是她重複得最多的。「如果有人肯要，我可以將三個小孩都送給他們。」

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不管她是認真也好，說笑也好，這句話真令人不安。既然你不喜歡小孩，何解要生育？錯了一次已夠糟糕，這人錯了兩次、三次，短短數年內連生了三個小孩，然後又大聲吼道：「哎呀！我嘅人生為三個孩子犧牲啦，我無咗自己呀！」

或許，我也曾經像她，自私、任性、挾着追尋理想的天大理由，橫行無忌，不用理會別人的感受。但打從三十歲那年當了媽媽，小人兒實實在在地躺在我懷裏的一刻開始，我清楚他和我從此便連為一體，孩子就是我的人生！

我深信，大部分人當了媽媽之後，都會經歷跟我同樣的召喚，除了極少數。

「我歡迎佢哋投訴呀，最好有日政府派人嚟接收這三個囉！」這位單親媽媽天天都打仔罵仔，鄰居都不停投訴呢！

全文刊於《經濟日報》，原題為「媽媽的人生」

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