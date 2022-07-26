【縮短檢疫】立法會議員梁熙：「4+3」方案更理想　倡居家檢疫期間不能上班上學

▲ 民建聯立法會議員梁熙認為「4+3」方案更為理想。（資料圖片）

據了解，當局正研究將海外抵港人士的檢疫期放寬至「5+2」或「4+3」，料最快未來一、兩個星期作出決定。民建聯立法會議員梁熙認為，採取「4+3」方案更為理想，從科學角度而言亦可行，香港應保持與國際聯繫，在可控情況縮短檢疫期。

梁熙今早接受一個電台訪問時指出，新冠病毒大部分潛伏期為3至4天，第7天才發病的情況較為少。加上目前很多境外人士回港未能預訂檢疫酒店，倘採取「4+3」方案，即首4天在檢疫酒店隔離，及後3天容許居家檢疫，並配合「黃碼」措施，全港檢疫酒店料每日能騰空出逾2,000間房間，以應付需求。不過，他認為，居家檢疫隔離期間不能上班、上學。

他又提及，本港新冠疫苗第三劑接種率較內地高，大部份市民已經感染，形成免疫屏障，若香港實施「4+3」措施可作為「試驗田」，供內地參考：「全國原本是『14+7』，為何可以變為『7+3』？因為它們在全國8個城市先做一個試行，試行了『7+3』3個月沒有問題，先推向全國，所以當時有上海、廣州、寧波等等，現在如果全國想再進一步，變成『4+3』或『5+2』，一樣他們是根據科學，並不是根據純粹個人感受的決定。香港若然率先推行，可作為試點，都十分理想。」

前食物及衞生局政治助理、立法會議員陳凱欣於同一節目表示，本周四起抵港旅客會試用改良版電子健康申報系統，簡化流程，相信可以縮短程序時間，保障旅客及機場工作人員，政府下一步可調整入住檢疫酒店的日數。她說，根據以往數據，95%染疫者於第5天已經找得出，政府月初已要求抵港旅客增加在第3天亦須接受核酸檢測，視乎政府未來幾星期的數據，才決定方案是「4+3」還是「5+2」。

另外，她又指，機場抵港人士可自費的士服務到檢疫酒店安排，可減少旅客候車或留在旅遊巴時間的感染風險。至於目前100架的士是否足夠，她認為政府對此應持開放態度，按需求調節。

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記者：陳葆琳