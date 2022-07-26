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【MIRROR演唱會】Edan紅館騷展超強執生功力　與教主合體唱跳推高氣氛【內附多圖】

娛樂 17:39 2022/07/26

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人氣男團MIRROR於昨晚（7月25日）舉行出道以首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT》！完騷後，有鏡粉、網民認為流程與舞台機關安全都有待改善，昨晚又正正有「不幸」落於呂爵安（Edan）的演出上，幸好他成功「執生」緩和緊張氣氛，相信或多或少與他曾任節目主持有關。

Edan後來又與Anson Lo（盧瀚霆）一同彈鋼琴、跳唱，盡現二人的合拍度，令粉絲們先「驚」後「喜」！

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E先生遇壞咪

在演唱會中段，Edan以鋼琴王子造型登場，全場尖叫聲不斷。不過，首先是咪失靈、無聲，需要工作人員協助，粉絲在過程期間大叫Edan以示支持。但事故接踵而來，又發現鋼琴需要再調音，令演出有所耽誤。

相當醒目的Edan問「今晚最好睇係邊一part？」全場即指是他的這部份，他就笑言：「啱喇！一定係我呢一最好睇part，知唔知點解，因為12場一定得呢場係咁。」他又指意外一定常有的，以安撫一眾粉絲。

在工作人員幫忙處理狀況後，Edan：「我依家要chok返個偶像feel出嚟」，然後再正式開始自彈自唱其首支個人單曲《E先生連環不幸事件》。

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登神再合體

Edan與教主自《大叔的愛》後不時以「登神CP」合體演出，昨晚二人就以「情侶裝」演出，成為一大亮點！

首先是二人各自彈鋼琴，合唱Edan的歌曲《My Apple Pie》。緊接就是二人脫下西裝，以「藍粉配」舞衣合唱《Elevator》、《Megahit》，二人在台上跳舞時也甚為合拍。

另外，教主與Edan在舞台上猜包剪揼，猜輸了的Edan要故作為教主揼骨，場面有趣，也可滿足一眾CP粉！

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Edan：頭場的觀眾真係有福了

在完騷後，Edan在社交平台上載MIRROR大合照，並分享感受：「Day1 finished!!!!🔥🔥🔥有驚無險，頭場的觀眾真係有福了，可以睇我棟篤笑！🤣🤣不過有時有突發事件係可能仲有趣的😎好玩！仲有11場，加油！🔥🔥」

曾與Edan合作電影《闔家辣》的梁詠琪（Gigi）打氣：「淡定、自信、自然！好叻仔！So proud of you！」

爵屎停也大讚偶像：「執生登世一」、「完美示範 #現實未能預料著急解決到嗎 」、「技術問題無人想但talk show真係可以日日有」、「冇嘢可以難到你」、「不愧為頭腦擔當」、「臨場反應同應對200萬分都比少左」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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