【育兒日常】學校如戰場比併成績百般武藝　家長連接放學也爭分奪秒

▲ 每逢放學時間例必見到大批家長接放學。（經濟日報資料圖片）

受到童年美好回憶的影響，我很喜歡接姨甥仔女放學。每次我都會早到校門口，滿懷熱情地等候他們。可是大家都知道「學校如戰場」這個狀況：學生不僅在校內要競逐學業成績及鍛練百般武藝，即使每天返學放學，在學校門外也要激鬥一番。學校出入口及附近街道一片混亂，泊滿車輛，人頭湧湧，擠迫非常的景象在香港並不罕見。

有一次在周六的早上，我早了10分鐘到達學校準備接姨甥女放學。如常門口已經有一群家長在等候，雖然不像平日那麼多，但家長們喜歡爭分奪秒，希望以最短的時間接到子女。我習慣不加入戰團，耐心地讓他們一個又一個走上前。終於剩下我，見到姨甥女，她卻一臉不悅的樣子看着我，像抱怨我遲到讓她久等，使她最後一個離開。她說興趣班導師早在15分鐘前已讓他們放學，所以她已足足等了20分鐘，就像被罰企一樣。

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不知道一般家長面對這種情況會如何處理，我會告訴姨甥女：一、學會感恩，不應抱怨，因這不是必然的事。不是每個孩子都有親人接送放學，有很多沒有人照顧，經常獨自返學放學。所以她要懂得感恩，感謝每一位接送她放學的人。二、了解箇中原因及學會包容。要學習了解事情真相，為甚麼我會遲到，知道真相後更要易地而處，體諒對方的不足。三、禮讓。一個有教養的人要懂得禮讓，不應爭先恐後。接送放學的家長有可能趕時間，就算不是的話也可讓他們先行，這也是做人的美德。四、讚揚她說出不滿的原因。不是所有小朋友都敢於表達自己的感受，讓她說出不滿給她抒發情緒，才有機會給予灌輸正確的思想及矯正行為。

幸好我從小便教導她品德的重要，她才不致成為無理取鬧，以自我為中心的「港孩」。教養要從小培養，以身作則，希望家長多加引導。

全文刊於《經濟日報》，原題為「遲了接放學」

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