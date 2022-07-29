【若善健談】乙肝帶菌者需服藥嗎？

香港每十個人當中，大約有一個是乙型肝炎帶菌者。如不幸成為乙肝帶菌者，下一步該怎麼做呢？無論有否出現症狀，根據國際指引，應每隔三個月至半年去進行常規檢查，包括檢驗肝酵素、肝癌指數（甲種胚胎蛋白）、乙肝病毒載量及肝臟超聲波檢查，目的是監察肝臟有否出現結構性問題或受損，甚至出現腫瘤、肝硬化等。



然而，並非所有乙肝帶菌者都需要服藥，醫生會根據患者的檢查結果，去決定是否需要處方藥物。如患有中度或嚴重肝纖維化、肝硬化或肝癌的患者；或是乙肝病毒載量高、肝酵素持續偏高兩倍或以上達三個月；又或是有肝硬化及肝癌家族病史，伴隨乙肝病毒載量高的患者，都需要持續服藥。乙肝帶菌者孕婦如病毒載量高，應在懷孕大約二十週開始服用抗病毒藥，以降低孩子在出生時受感染的風險。



乙肝帶菌者應遵從醫生指示用藥，切勿自行停藥或服藥。曾有病人持續服藥半年後，見病毒載量已控制到陰性，便沒再回來覆診及取藥，兩三個月後，其病情急轉直下，因急性肝衰竭被送院搶救，需等候換肝續命。相反，另有一些乙肝帶菌者，明明沒需要服藥，又刻意購買藥物隨意服用，這樣很容易造成抗藥性的問題。



此外，患者在看中西醫時，應跟主診醫生表明自己是乙肝帶菌者，以便醫生處方不會影響病情的藥物。例如，自體免疫病患者（包括自體免疫肝炎、紅斑狼瘡、腸癌等）需要服用類固醇。但類固醇可跟乙肝病毒內某些基因產生反應，加強乙肝病毒的複製，誘發肝炎。因此，乙肝帶菌者要避免長期服用類固醇。



除藥物外，選擇護肝保健產品時，需清楚了解每一種成分。曾見過有病人服用韓國護肝產品，結果肝發炎，但跟病毒沒關，或因他對產品某些成分過敏。目前針對護肝保健品功效的數據始終不多，若想購買服用，可考慮含胺基酸、卵磷脂、奶薊草等產品，有研究顯示，它們可減少肝臟炎症，有助抗氧化及活化免疫細胞，但仍需更多研究進一步驗證。



最後，乙肝帶菌者應減少飲酒，尤其是服抗病毒藥期間，因酒精會影響藥物代謝。同時，應注意個人及飲食衛生，避免患上急性的甲型或戊型肝炎，好好保護脆弱的肝臟。

撰文: 蕭嘉輝醫生

腸胃肝臟科專科