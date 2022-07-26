【合謀定價】競委會指安樂工程疑與信興合謀定價　信興擬申剔除指控

▲ 競委會指安樂工程疑與信興合謀定價，信興擬申剔除指控。（資料圖片）

前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下公司安樂工程，與信興集團旗下公司涉提供空調工程時合謀定價、瓜分市場或圍標，競委會早前入稟競爭事務審裁處，指涉案4間公司等涉違反《競爭條例》的第一行為守則，要求處以罰款等，案件今（26日）於高等法院作案件管理會議，競委會將申請修訂狀書內容，而信興一方擬申請剔除指控，暫預留12月初處理申請。



申請人競委會；答辯人分別為安樂機電設備工程有限公司、安樂工程集團有限公司、信興機電工程有限公司、信興集團有限公司、安樂高級工程師佘嘉偉、安樂高級工程師鄭潔純及信興高級經理關兆堅。



案件今早於高等法院作案件管理會議聆訊，競委會擬將申請修訂狀書內容，雙方須於指定時間呈交草擬修改及回應，而信興涉案兩間公司及高級經理一方擬申請剔除指控，法庭暫預留於12月1日處理申請，預計需時兩天。

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記者：林育慧

