【親子好去處】11 SKIES「玩購合一」新地標佔地380萬平方呎　兒童職業體驗樂園＋香港首個飛行影院

▲ 11 SKIES 引入八大「HK-first」娛樂設施，包括兒童職業體驗樂園。（圖片由品牌提供）

位於香港國際機場航天城的11 SKIES，將會是全港最大型的一站式遊樂零售商業新地標，為大家帶來創新體驗，由新世界發展投資逾200億港元建造，11 SKIES總樓面面積達380萬平方呎，將設有全港最大室内遊樂空間，包括8大首度亮相香港的世界級娛樂設施，樓面面積逾57萬平方呎，以學習、探索、歷奇、沉浸式體驗為主題，可以全天候開放給不同年齡客群。

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當中4項娛樂設施，包括香港首個飛行影院Timeless Flight Hong Kong、韓國最大沉浸式多媒體藝術博物館ARTE MUSEUM、區内首個以柏靈頓熊為主題的室内親子娛樂體驗Paddington™ Play Experience，以及大中華區首個 KidZania趣志家兒童職業體驗樂園，預計於2023年底至2024年初陸續登場。

1. Timeless Flight Hong Kong

▲ 4D 動感飛行影院。（圖片由品牌提供）

全港首間4D動感飛行影院，以香港風貌為主題，透過數碼技術、無邊界螢幕等先進科技，將香港日與夜的美景展現於高達 13米的球形螢幕上。Timeless Flight Hong Kong更運用4D動感技術及全港獨有、備有六個角度的動態模擬座椅，讓客仁可跟隨畫面進行擬真感極高的速降、 爬升、俯瞰、仰翻、旋轉、飛越等連串動作，全身心感受沉浸式飛行體驗，以全新視野遨遊香港天際，令視覺與動感體驗配合。

2. ARTE MUSEUM

▲ 多媒體藝術博物館 ARTE MUSEUM。（圖片由品牌提供）

為了讓客人享受多重感官體驗的視覺藝術，K11集團與韓國藝術科技先驅d’strict 合作，攜手透過先進的投影技術及數碼藝術與音效，將韓國最大型沉浸式多媒體藝術博物館ARTE MUSEUM 帶進11 SKIES，成為大中華區首間體驗館。並以大自然為主題，呈現包括熱帶雨林、潮汐漲退等各種視覺藝術場景，令客人仿如置身其中，邁進超現實藝術空間。除了ARTE MUSEUM在韓國標誌性的自然系列專區， 11 SKIES還設有香港獨有的主題展覽。

3. KidZania Hong Kong趣志家

▲ KidZania Hong Kong 趣志家。（圖片由品牌提供）

兒童職業體驗樂園KidZania趣志家，已落戶全球17個國家。新設於11 SKIES的香港體驗樂園樓高三層，塑造出一個小城市縮影，為幼兒至14歲兒童提供約50款職業體驗，例如消防員、醫護人員、飛行員實習生等，還有讓小朋友發揮創造力的科 學家、汽車設計師、珠寶設計師等職業。

11 SKIES特設香港特色的職業，例如穿著傳統旗袍行時裝騷的模特兒，或化身中式糕點師傅製作傳統糕餅等，讓小朋友從中學習獨立自主、團隊精神等重要概念，增強他們的學習能力及好奇心。 KidZania趣志家模擬真實社會生活，小朋友可在大學中修讀與國際科技品牌合作舉辦的STEM課程（科學、科技、工程、數學）後，從事不同職業來賺取全球KidZania趣志家通用貨幣KidZo，讓孩童學習金錢管理的知識，掌握報酬、消費及投資概念，建立正確理財觀念。

4. Paddington™ Play Experience

▲ Paddington™ Play Experience。（圖片由品牌提供）

11 SKIES 透過與國際品牌合作，引入親子互動娛樂項目，以啟迪兒童的好奇心及創意，激發他們投入探索學習的旅程。 柏靈頓熊是英國家喻戶曉的童話書角色，更會即將到訪11 SKIES，設立區内首個以柏靈頓熊為主題的室内親子娛樂體驗 Paddington Play Experience，4至12歲兒童可以在此體驗「寓教於樂」 。

旅遊新地標

11 SKIES除了呈獻一連串沉浸式、適合不同年齡客群的互動遊樂設施，還引入超過800間商舖，提供逾120種餐飲概念。項目亦包括總樓面面積達57萬平方呎的三幢甲級辦公大樓「K11 ATELIER 11 SKIES」，已於今年7月落成並陸續入伙。11 SKIES的交通方便，以行人天橋接駁亞洲國際博覽館，從機場二號客運大樓亦可經全天候行人天橋抵達，兼有多種交通方式包括巴士、小巴、的士及旅遊巴等均可從各區直達。11 SKIES將與大嶼山現有多個景點及酒店配套設施產生協同效應。

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