【奢華家品】LV旗下Objects Nomades踏入10周年　全新奢華家品入門價4萬元起

▲ 今天最叫人談論的人氣偶像除了MIRROR外，還要數到演員魏浚笙（Jeffrey），身為嘉賓的他坐著的是Bomboca Sofa。（約 $645,000/圖片品牌提供）

米蘭傢俬展（SALONE DEL MOBILE）是每年全球傢俬界的盛事，不過，在地球另一面舉行，感覺始終有點遙遠。但作為高級時裝界別的龍頭大哥Louis Vuitton，自2012年首次推出Objets Nomades家飾系列後，近年都會照顧本地非富則貴的消費者，將新作直送到香港，今年又豈會例外呢？而且還添上幾個全新成員呢﹗

▲ Signature梳化和扶手椅。（梳化 $665,000、扶手椅售價待定 /攝影：黃建輝）

▲ 戶外版Siganture扶手椅。（$360,000/攝影：黃建輝）

雲南的梯田

今年Objets Nomades系列的新作重點，一定是由中國設計師Frank Chou設計的Signature梳化和扶手椅。這位設計新人類於2012年在北京設立「周宸宸設計工作室」，多年來獲得不少國際性的獎項，包括2016年成為首位在米蘭設計周獲得時尚家居設計展「中國區新銳設計師」。

是次這套名為Signature的梳化組合，亮麗的線條除了呼應中國傳統的書法外，其實靈感還來自中國雲南地區的梯田和美國亞利桑那州羚羊峽谷的大自然奇觀。物料方面，戶外專用款式應用了意大利品牌Paola Lenti開發的面料Brio覆蓋著，而室內版外層則用上同一公司的Dots面料覆蓋，內層是LV的皮革製造，室外和室內版本全球限量100件。（梳化 $665,000、扶手椅售價待定）

▲ Cosmic Table。（$405,000/圖片品牌提供）

晶瑩冰塊

圖中看似普通極了的玻璃桌，其實一點也不簡單。名為Cosmic Table的它由Raw Edges設計，桌身底座由碳纖維製造，至於圓形桌面以厚玻璃打造，並飾以傳統技巧雕琢而成，玻璃上起伏有致的表面感覺，如像從冰湖切割而成的一片冰塊，帶出近似水面倒映的變幻光影效果。

▲ Bell Lamp。（$46,500/攝影：黃建輝）

新燈色相

由Edward Barber和Jay Osgerby設計的Bell Lamp可說是LV Objets Nomades系列的入門產品，當中應用LED燈配合USB充電，可控制光暗度，一經充電，調校至最光亮時可連續操作4 小時。隨著產品踏入數個年頭，燈外的皮飾部分亦用上今季手袋上的顏色。

▲ Totem Lumineux燈飾。（$275,000/攝影：黃建輝）

意式吹製

論吹製玻璃的手工藝，全球最好的都來自意大利威尼斯，當中以北部Murano小島上的出品被視為極品。圖中的這一款Totem Lumineux燈飾由LV Studio創作團隊設計，在Murano島上生產，它結集了7個手工吹製的玻璃球，分別以黃色、綠色、紅色、藍色和綠色等5種顏色呈現，其中最下方的玻璃球綴有磨砂LV標誌。這些玻璃球置於一個大理石底座上，而每個玻璃球均由鍍金黃銅圈環承托，其中最頂部的圈環鐫刻LV標誌。

▲ Aguacate牆飾。（$465,000/攝影：黃建輝）

▲ Aguacate牆飾。（$465,000/圖片品牌提供）

牆上的牛油果

由Campana兄弟設計的Aguacate（西班牙語意謂牛油果），是一個全球限量30件的牆飾，每件也以9個不同大小的牛油果形組件組成，並以16個拋光黃銅夾固定位置，既可將它掛於牆上，亦可以用作懸掛式屏風使用。設計師Campana Brothers說：「收藏家能以數之不盡的方式展示Aguacate以配合空間的布局，作品帶來無限可能性。」

▲ Petal Chair。（$138,000/圖片品牌提供）

盛放的花朵

如像花朵的Petal Chair由9個軟墊組成，表面覆蓋米白色LV手工縫製皮革，由Marcel Wanders Studio設計，這張餐椅的底座從樹木取材，以鋁材鑄造，椅腳令人想起春日花園，坐位部分感覺如像花瓣就像從地上長出，是設計師希望大家坐上後能夠消除身體與大自然之間的界線。

▲ Merengue座墊。（$133,000/攝影：黃建輝）

蛋白脆糖

名為Merengue座墊由Campana兄弟設計，靈感來自蛋白脆糖的漩渦唧花，以8個皮革部件組合而成漂亮的旋渦圖案，可放在地上成為座墊，同時亦可以放在同是由Campana兄弟設計的Bulbo座椅上使用，整個構思非常超現實。其中的一位設計師Fernando Campana希望大家坐下時，將自己想像成《愛麗絲夢遊仙境》中的人物，置身於超現實的童話中。

產品查詢：8100 1182

記者：何偉雄