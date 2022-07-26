【癡呆症自測】長期便秘或是癡呆症先兆　日本醫生教一個手勢自測病情

▲ 長期便秘可能是癡呆症先兆，日本醫生真鍋雄太山教一個能自測病情的手勢。

香港出名工時長又工作忙碌，有時候忙起上來連吃飯都沒時間，長期的食無定時令許多香港人都有腸胃問題例如便秘，因此有不少人都會選擇食瀉藥解決。但日本健康節目《那個原因就在X之中》指出，長期便秘有機會是癡呆症初兆，服用瀉藥不僅無助解決便秘，更有可能令神經細胞被進一步破壞，使便秘問題變得更嚴重。

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便秘是香港常見的都市病，根據衛生署數據 ，香港成年人便秘患病率為14.3%，即大約每7個人就有1個有便秘問題，不少人都會以瀉藥幫助排便。但《那個原因就在X之中》就發現，長期便秘原來有機會是癡呆症初兆。節目找來了有15年以上便秘問題的患者，85歲的小野口將人（化名）作測試。小野口先生因長期便秘所以一直服用處方瀉藥幫助排便。但他發現瀉藥漸漸開始失效，更曾試過在扶手電梯暈倒。

橫濱新都市神經外科醫院及藤田保健大學醫院的真鍋雄太醫生認為，小野口先生的情況是癡呆症初兆。真鍋醫生要求小野口先生作一個簡單實驗，便是跟著真鍋醫生做手背向外的交叉手勢，豈料小野口先生竟做了相反動作，變成手心向外。真鍋醫生懷疑以上情況，反映小野口先生可能是患上「路易體病」。

患上「路易體病」的小野口先生，因蛋白質變異並攻擊神經細胞。神經細胞便是由腸道開始被破壞，從而引致便秘，再沿著脊髓蔓延至大腦。至於「番瀉葉」等刺激性瀉藥無助解決便秘之餘，更令神經細胞加劇損壞，反而令便秘更嚴重。

因此真鍋醫生指出，在扶手電梯暈倒代表脊髓神經開始受破壞，做不到相同交叉手勢，更代表神經細胞的損壞已蔓延至大腦神經。最終可能破壞整個大腦神經，演變成「路易氏體失智症」。

節目組又補充，路易氏體失智症單靠核磁共振（MRI）是無法作出診斷的，而據說五分之一的癡呆症都是路易氏體。早期症狀包括便秘藥物效果越來越差、經常感到頭暈，或是有人指出睡眠姿勢不良，而且會說很多夢話，因此如果有以上症狀，就應及早求醫。

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責任編輯：羅嘉欣