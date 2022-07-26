【提防中暑】酷熱天氣下學生仍穿冷衫　中學教師不解：其實你哋熱唔熱？

▲ 酷熱天氣下學生仍穿冷衫，中學教師感不解。

近日天氣酷熱，市區一度錄得36.1度，創有紀錄以來7月最高氣溫，大家外出時，都會穿上較輕薄、透氣的衣服。近日有一名中學教師在網上發文，表示學生在大熱天時下仍堅持穿冷衫，對此感到相當疑惑，結果引來大量網民回應。

近日有一名自稱在官立中學任教的老師向Facebook專頁「公務員secrets」投稿，指自己教書多年，發現每逢夏天都有一個奇怪現象，今年更特別嚴重，就是不論中一到中六的男女學生，都會穿羊毛衫或者外套，即使在30多度的高溫下，同學們離開課室時也不會脫掉外套，令他不禁問道：

其實你哋熱唔熱？究竟係咩原因令到你哋會繼續着一件咁熱既衫？

該名教師表示，女同學可能會因為發育、生理變化等原因感到害羞，而穿上外套，雖然認為「呢啲都係人嘅必經階段，又有啲咩尷尬呢」，但亦表示理解，不過卻對於男同學堅持穿羊毛衫或者外套的行為感到困惑。又指曾經在授課時，關掉冷氣，只開風扇，但全班同學中，沒有一個會把外套脫掉。

貼文引起網民熱議，不少人都表示學生夏天穿外套的現象一直都存在，有人解釋是因為校服太透，亦有人表示為了遮擋身材，還有人認為穿外套「其實係因為靚」，並反問該名教師「如果你係香港讀書嘅，你冇可能唔知點解」。

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降溫消暑方法

天氣炎熱，要提防中暑。TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣。

1. 大動脈位置散熱最快

使用退熱貼或冰敷時，大家通常都會貼在額頭上，但原來頸部、腋下、腹股溝、手腳關節位都是散熱快的部位。散熱快是因為大動脈貼近皮膚表面，亦即可快速將血液冷卻，達至降溫效果。他亦提醒，冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36°C就算過低，35°C以下是不正常，要盡快求醫。

2. 冷敷可止痛消腫

冷敷除了可降溫，亦可有止痛、消腫之效，因此如扭傷或撞傷，都可以冷敷紓緩不適。但要緊記，勿直接用冰敷在皮膚上，應以毛巾包裹，有傷口或皮膚敏感人士尤其要注意。

3. 冷敷範圍不可超過全身10%

鍾展鴻指出，冷敷範圍太大，身體降溫太快，可能導致低溫症。冷敷範圍不應超過全身10%，如體溫低於36°C就算過低，35°C以下是不正常，要盡快求醫。

4. 用30°C水溫洗澡

除了用退熱貼或冰敷，鍾展鴻亦建議可以用較體溫稍低，即約攝氏30°C水溫洗澡，有助身體降溫。屈奇安表示，如小孩子發燒，應用溫水洗澡，血管擴張，有助散熱。

5. 消暑5部曲

屈奇安指，如在炎熱天氣下中暑，冷敷只是其中一個降溫方法，正常步驟應是：

離開太陽直射地方，到陰涼處

脫下多餘衣物

確保空氣流通

冷敷，如退熱貼或冰敷

喝一點水

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責任編輯：羅嘉欣