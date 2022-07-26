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【MIRROR】鏡粉開設「MIRO WE ARE」主題活動　大型打卡位+成員應援區【內附詳情】

娛樂 17:24 2022/07/26

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熱門 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 香港小姐2022 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

各位鏡粉一定要去呀！

人氣男團MIRROR的首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT》，由昨日（7月25日）起至8月6日於紅磡香港體育館舉行。

同時尖沙咀The ONE舉辦MIRROR Official Fan Club會員專享「MIRO WE ARE」主題活動，一連串活動包括獨家打卡位、期間限定店、演唱會應援區等等，席捲場內不同樓層， 鋪天蓋地讓粉絲們到場打卡，為自己偶像打氣，從早到晚投入熾熱的應援氣氛。

【MIRROR演唱會】12子與觀眾大合唱《One and All》　唱足3小時完騷【有片】

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The ONE UG2中庭為MIRROR Official Fan Club會員專門而設的MIRO WE ARE Photo Zone，設置了12子人型展覽擺設打卡位，還有巨型「MIRO WE ARE」字母，讓MIRO一起打卡及為MIRROR打氣，留下美好的回憶。

The ONE L9的MIRO Pop-up Store
設於L9的MIRO Pop-up Store，只限MIRROR Official Fan Club會員登記入場。即場發售全系列12大類MIRROR是次演唱會周邊商品，如毛巾、T恤、帽子、袋等。

其中重點的MIRROR Official Light Stick官方手燈亦同場發售。

手燈齊集12款MIRROR成員的專屬燈色，於演唱會現場更可以跟隨中央控制指令變化，配合節奏及舞台效果自動切換燈色。各位MIRO在演唱會前可到The ONE入手，讓演唱會氣氛推至高峰！ 

MIRO WE ARE Photo Zone及MIRO Pop-up Store，只限MIRROR Official Fan Club會員入場。

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The ONE L10及L11 MIRO Zone 演唱會應援區

The ONE L10及L11更搖身一變為MIRO Zone 演唱會應援區，並開放予公眾參與。主辦單位邀請MIRROR 12子粉絲團體精心以各具偶像特色的佈置設計應援區，讓所有粉絲同慶盛事！

MIRROR Official Fan Club會員專享「MIRO WE ARE」主題活動詳情

  • 日期：2022年7月25日 至8月6日
  • 時間：上午10時至晚上10時
  • 地點：尖沙咀The ONE
  • UG2 中庭：MIRO WE ARE Photo Zone（只限MIRROR Official Fan Club會員預約入場）
  • L9：MIRO Pop-up Store（只限MIRROR Official Fan Club會員預約入場）
  • L10 - L11：MIRO Zone 演唱會應援區（開放公眾參與）

 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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