【MIRROR】鏡粉開設「MIRO WE ARE」主題活動　大型打卡位+成員應援區【內附詳情】

人氣男團MIRROR的首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT》,由昨日(7月25日)起至8月6日於紅磡香港體育館舉行。

同時尖沙咀The ONE舉辦MIRROR Official Fan Club會員專享「MIRO WE ARE」主題活動,一連串活動包括獨家打卡位、期間限定店、演唱會應援區等等,席捲場內不同樓層, 鋪天蓋地讓粉絲們到場打卡,為自己偶像打氣,從早到晚投入熾熱的應援氣氛。

The ONE UG2中庭為MIRROR Official Fan Club會員專門而設的MIRO WE ARE Photo Zone,設置了12子人型展覽擺設打卡位,還有巨型「MIRO WE ARE」字母,讓MIRO一起打卡及為MIRROR打氣,留下美好的回憶。

The ONE L9的MIRO Pop-up Store

設於L9的MIRO Pop-up Store,只限MIRROR Official Fan Club會員登記入場。即場發售全系列12大類MIRROR是次演唱會周邊商品,如毛巾、T恤、帽子、袋等。

其中重點的MIRROR Official Light Stick官方手燈亦同場發售。

手燈齊集12款MIRROR成員的專屬燈色,於演唱會現場更可以跟隨中央控制指令變化,配合節奏及舞台效果自動切換燈色。各位MIRO在演唱會前可到The ONE入手,讓演唱會氣氛推至高峰!

MIRO WE ARE Photo Zone及MIRO Pop-up Store,只限MIRROR Official Fan Club會員入場。

The ONE L10及L11 MIRO Zone 演唱會應援區

The ONE L10及L11更搖身一變為MIRO Zone 演唱會應援區,並開放予公眾參與。主辦單位邀請MIRROR 12子粉絲團體精心以各具偶像特色的佈置設計應援區,讓所有粉絲同慶盛事!

MIRROR Official Fan Club會員專享「MIRO WE ARE」主題活動詳情

日期:2022年7月25日 至8月6日

時間:上午10時至晚上10時

地點:尖沙咀The ONE

UG2 中庭:MIRO WE ARE Photo Zone(只限MIRROR Official Fan Club會員預約入場)

L9:MIRO Pop-up Store(只限MIRROR Official Fan Club會員預約入場)

L10 - L11:MIRO Zone 演唱會應援區(開放公眾參與)

