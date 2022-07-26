【MIRROR】鏡粉開設「MIRO WE ARE」主題活動　大型打卡位+成員應援區【內附詳情】

▲ 各位鏡粉一定要去呀！

人氣男團MIRROR的首個紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT》，由昨日（7月25日）起至8月6日於紅磡香港體育館舉行。

同時尖沙咀The ONE舉辦MIRROR Official Fan Club會員專享「MIRO WE ARE」主題活動，一連串活動包括獨家打卡位、期間限定店、演唱會應援區等等，席捲場內不同樓層， 鋪天蓋地讓粉絲們到場打卡，為自己偶像打氣，從早到晚投入熾熱的應援氣氛。

【MIRROR演唱會】12子與觀眾大合唱《One and All》 唱足3小時完騷【有片】

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The ONE UG2中庭為MIRROR Official Fan Club會員專門而設的MIRO WE ARE Photo Zone，設置了12子人型展覽擺設打卡位，還有巨型「MIRO WE ARE」字母，讓MIRO一起打卡及為MIRROR打氣，留下美好的回憶。

The ONE L9的MIRO Pop-up Store

設於L9的MIRO Pop-up Store，只限MIRROR Official Fan Club會員登記入場。即場發售全系列12大類MIRROR是次演唱會周邊商品，如毛巾、T恤、帽子、袋等。

其中重點的MIRROR Official Light Stick官方手燈亦同場發售。

手燈齊集12款MIRROR成員的專屬燈色，於演唱會現場更可以跟隨中央控制指令變化，配合節奏及舞台效果自動切換燈色。各位MIRO在演唱會前可到The ONE入手，讓演唱會氣氛推至高峰！

MIRO WE ARE Photo Zone及MIRO Pop-up Store，只限MIRROR Official Fan Club會員入場。

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The ONE L10及L11 MIRO Zone 演唱會應援區

The ONE L10及L11更搖身一變為MIRO Zone 演唱會應援區，並開放予公眾參與。主辦單位邀請MIRROR 12子粉絲團體精心以各具偶像特色的佈置設計應援區，讓所有粉絲同慶盛事！

MIRROR Official Fan Club會員專享「MIRO WE ARE」主題活動詳情

日期：2022年7月25日 至8月6日

時間：上午10時至晚上10時

地點：尖沙咀The ONE

UG2 中庭：MIRO WE ARE Photo Zone（只限MIRROR Official Fan Club會員預約入場）

L9：MIRO Pop-up Store（只限MIRROR Official Fan Club會員預約入場）

L10 - L11：MIRO Zone 演唱會應援區（開放公眾參與）

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