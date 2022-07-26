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【蚊叮蟲咬】19.9元淘寶殺蠅藥餌捉到大量蚊滋 專家教9招驅蚊防蚊貼士

健康 16:52 2022/07/26

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淘吸蚊滋啫喱，一日捉大量蚊滋，專家教9招驅蚊防蚊貼士。

夏天蚊蟲多，無論外出或在家，都容易被咬到滿身蚊爛，更覺得滋擾。有網民在Facebook群組分享一款日本產「吸蚊滋啫喱」，大讚好用，短短一日内已吸滿了整碗黑色蚊蟲。

最新影片：

該網民在Facebook群組「淘寶開心share」發帖，表示在淘寳網站購買了一款日本產的「吸蚊滋啫喱」，僅用一日就已捉到很多蚊滋，稱讚該產品非常好用。而且可以放在垃圾桶、食物附近等最經常有蚊滋出沒的地方，使用方便。

根據產品介紹，該款名稱殺蠅餌藥的「吸蚊滋啫喱」，能強效吸引並殺除果蠅。產品外表呈果蠅喜愛的橘紅色，内裏啫喱藥劑散發紹興酒及黑醋香味，能吸引果蠅進入捕捉器食用；且藥劑具粘性，含殺蠅成分「呋蟲胺」，果蠅進入後可被牢牢粘住並殺滅。產品售價僅為19.9元人民幣。

貼文引來不少網民留言，紛紛求產品鏈接購入。有用家表示，上個月家中仍有很多果蠅，但到本月已經沒有再出現，反映該產品確實有效。

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浴室蚊滋驅趕方法

除了果蠅，浴室蚊滋同樣滋擾。害蟲專家陳偉強曾接受TOPick訪問，建議市民在家中可預備一瓶氣霧裝殺蟲劑，噴一噴牠們，牠們就會死。若一定要拍死牠，建議戴上手套，或者利用報紙、蚊拍等物件去處理。

同時，由於這些「小蚊滋」如蚤蠅及蛾蚋，一般會在一些並非經常排水的喉管，尤其是浴室地台上的去水位產卵，加上依靠有機物如頭髮和皮屑作為營養成長。因此除了保持家居乾爽，陳偉強建議定期將1:99稀釋漂白水倒進去水口，以防止這些「小蚊滋」滋生。如果不想使用漂白水，可以用醋或梳打粉代替。

驅蚊防蚊方法

TOPick綜合多位專家的意見，列出9種驅蚊防蚊方法供大家參考。

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更多驅蟲貼士

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責任編輯：羅嘉欣

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