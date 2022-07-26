【3區污水有毒】沙田名城及黃大仙宏景花園等陽性　當局派約33萬快速抗原測試包

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政府今日（26日）表示，沙田、黃大仙、離島區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約33萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



沙田區 — 晴碧花園、錦暉苑、迎濤灣、雅濤居、薈晴、嘉華星濤灣、名城1至3期、麗星樓、金昌樓、祥興樓、泰安樓、永富樓、康樂樓、好時洋樓、天寶樓、金輝樓、滿華樓及頌安邨

黃大仙區 — 鳳禮苑、星河明居、鳳德邨、嘉峰臺、新麗花園、宏景花園、瓊山苑、瓊軒苑、瓊麗苑、峻弦、曉暉花園、威豪花園、怡富花園、怡發花園、興業大廈、海港花園、帝峯豪苑及彩峰苑

離島區 — 藍天海岸（水藍．天岸、藍天海岸、影岸．紅及水藍天）、昇薈、東環、東環II、海堤灣畔及迎東邨



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐