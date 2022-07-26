【瘦身美食】酷熱無胃口宜吃高纖消暑美食　黃凱詩推介透心涼韓國水冷麵

▲ 營養師黃凱詩表示，水冷麵是瘦身最佳拍檔。

或許，地球就是用這個方法提醒人類，要好好珍惜這個地方。

這幾天的新聞，都在談論歐洲各國的熱浪。就算是香港，酷熱天氣已持續多天，雖說氣溫是35度，但加上濕度高的相互作用，體感溫度竟達43度，在這高溫下，我的食慾的確有點下降。

午飯時，我找到附近一家新開的韓食店，想也不想，找來了一碗水冷麵。水冷麵，是韓國人十分喜愛的麵食之一，麵是蕎麥麵，食材主要有烚蛋、牛𦟌、蘿蔔和青瓜，還有透心涼的蘋果和冰粒，重點是，它是以金屬碗盛載，麵還未吃，已經有像小孩時，打開雪櫃乘涼那種透心涼的感覺。除此之外，水冷麵更是減磅的好拍檔，蕎麥麵、蘿蔔、青瓜和蘋果的纖維素，足以增加我們的飽足感，而且也減低中午後飯氣攻心的感覺。

▲ 炎炎夏日，來一碗水冷麵，的確透心涼。（本報資料圖片）

提起消暑正餐，大家可能也會想到日式冷烏冬和冷蕎麥麵，其實，我更喜歡素麵，它的烹煮時間更短，只需加進預先做好的雞柳和秋葵，吃的時候，伴以低卡的紫蘇柚子沙律汁，那種清新的感覺，會令你暑氣全消。若不喜歡柚子味，可考慮其他日式沙律汁，12元店也有很多一湯匙僅20卡以內低熱量的好選擇，大家可在我的IG上瀏覽。

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師