煤氣公司第二屆TERA-Award智慧能源創新大賽　「碳汭未來」凝聚零碳創新力量

由香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）與國家電投集團聯合主辦的首屆TERA-Award智慧能源創新大賽早前已圓滿舉行。煤氣公司今年繼續舉辦第二屆大賽，延續去年主題—「尋找零碳科技新力量」，發掘全球智慧能源的創新技術及解決方案。



首屆大賽共徵集到來自23個國家及地區的208個項目，由大連化學物理研究所的液態陽光甲醇合成項目奪得金獎，獲得100萬美元獎金。而來自美國的Greendrogen公司則以「低成本高效能陰離子交換膜制氫（AEM）」技術項目奪得銀獎。「高效異質結電池産業化」項目和「安全及低成本的液流電池」項目則並列銅獎，後者更是由香港優秀創業公司Luquos Energy研發。



「3060」倒數啟動 實現「雙碳」目標



為繼續支持能源行業的創新創業，第二屆TERA-Award智慧能源創新大賽即將於8月12日啟動，通過凝聚各方零碳創新力量，共同推動實現國家「雙碳」目標。全新大賽網站（網址：www.tera-award.life）已正式面世，並己啟動「3060倒數計時器」，即大賽由7月10日開始計算，將於30日及60小時後的8月12日啟動，寓意助力國家邁向「3060」「雙碳」目標。

▲ 2022 TERA-Award即將於8月12日正式啟動，接受來自世界各地的初創企業報名。

聚焦五大全新領域



為徵集更多元化的創新項目，第二屆TERA-Award 特設五大全新目標範疇，分別為「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「節能與減碳」、「氫能與燃料電池」，以及「能源數字化」。是次大賽鼓勵全球初創企業及創新項目團隊參加，所有參賽的智慧能源創新項目和解決方案也需要具備原創的技術及專利，由大賽專家評審團進行評審。



新增多個獎項 冠軍獨得100萬美元金獎



第二屆大賽同樣獎金豐富，冠軍可獨得100萬美元金獎，而銀獎亦可獲得10萬美元獎金，銅獎則可獲5萬美元獎勵。另外，本屆更特別新增「伯樂獎」，頒予是次大賽金、銀及銅獎之推薦人或機構，鼓勵大家一起發掘更多智慧能源技術項目，同時亦增設「成長之星」及「創新先鋒」各10個得獎項目，讓更多創新項目獲得嘉許。

▲ 第二屆TERA-Award智慧能源創新大賽延續去年主題—「尋找零碳科技新力量」。

第二屆TERA-Award五大參賽範圍

有關第二屆TERA-Award詳情：www.tera-award.life



觀看2021 TERA-Award線上頒獎典禮視頻：

https://www.youtube.com/watch?v=32mzWTg_SG0



(特約)