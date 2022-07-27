【靚太廚房】4步煮出軟腍入味豉椒蒸鳳爪 　80後幼稚園老師公開自調醬汁食譜

▲ 只需要4個步驟，就可以做出酒樓級水準的豉椒蒸鳳爪。

不少人都喜歡到茶樓品嚐「一盅兩件」，當中豉椒蒸鳳爪是必叫的點心之一。80後幼稚園老師Michelle在戀上味覺Facebook專頁分享4個步驟完成充滿懷舊滋味的點心及令鳳爪軟腍又入味的貼士。

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▲ Michelle建議使用中式設計的飯盅，更有懷舊感覺。(圖片獲戀上味覺授權轉發。)

材料及調味料

鳳爪 一磅 甜醬 一湯匙 柱侯醬 一茶匙 豆瓣醬 一茶匙 蒜蓉 兩湯匙 糖 一茶匙 胡椒粉 少許 蠔油 兩湯匙 豉油 一湯匙 紹興酒 一湯匙 粟粉 兩茶匙

做法

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1. 先將紅尖椒及蒜頭切粒。

2. 將調味料放入鳳爪中並拌勻，醃2小時或以上。

3. 燒滾一鍋水，將鳳爪放入蒸15分鐘。

4. 將辣椒碎加入，蒸5分鐘即可。

下廚小貼士

用剪刀去除鳳爪的指甲，既方便食用，賣相又更吸引。

切開鳳爪及醃過夜會更易醃入味。

蒸煮時間越長，肉質越軟腍。

使用青紅尖椒會更惹味。

烚煮可去除雪藏味及油份。

以上內容及圖片獲戀上味覺授權轉發。

資料提供：戀上味覺Facebook專頁/戀上味覺YouTube

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責任編緝：張懿慧