【靚太廚房】4步煮出軟腍入味豉椒蒸鳳爪 80後幼稚園老師公開自調醬汁食譜
休閒消費 16:52 2022/07/27
不少人都喜歡到茶樓品嚐「一盅兩件」，當中豉椒蒸鳳爪是必叫的點心之一。80後幼稚園老師Michelle在戀上味覺Facebook專頁分享4個步驟完成充滿懷舊滋味的點心及令鳳爪軟腍又入味的貼士。
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材料及調味料
|鳳爪
|一磅
|甜醬
|一湯匙
|柱侯醬
|一茶匙
|豆瓣醬
|一茶匙
|蒜蓉
|兩湯匙
|糖
|一茶匙
|胡椒粉
|少許
|蠔油
|兩湯匙
|豉油
|一湯匙
|紹興酒
|一湯匙
|粟粉
|兩茶匙
做法
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1. 先將紅尖椒及蒜頭切粒。
2. 將調味料放入鳳爪中並拌勻，醃2小時或以上。
3. 燒滾一鍋水，將鳳爪放入蒸15分鐘。
4. 將辣椒碎加入，蒸5分鐘即可。
下廚小貼士
- 用剪刀去除鳳爪的指甲，既方便食用，賣相又更吸引。
- 切開鳳爪及醃過夜會更易醃入味。
- 蒸煮時間越長，肉質越軟腍。
- 使用青紅尖椒會更惹味。
- 烚煮可去除雪藏味及油份。
以上內容及圖片獲戀上味覺授權轉發。
資料提供：戀上味覺Facebook專頁/戀上味覺YouTube
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責任編緝：張懿慧