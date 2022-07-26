消息：政府最快8月上旬推安心出行「紅黃碼」　初時或先縮酒店隔離期至「5＋2」

▲ 政府正計劃放寬海外入境隔離限制，消息指，料8月上旬有機會拍板，縮短檢疫酒店隔離期。 （經濟日報資料圖片）

政府正計劃放寬海外入境隔離限制。消息指，料8月上旬有機會拍板，將檢疫酒店隔離期，由現時7日縮短至4或5天；但政策易放難收，港府或先推「5＋2」方案（5日酒店及2日居家檢疫），再逐步放寬酒店檢疫期。

據悉，「安心出行」應用程式亦會推出更新，配合引入「紅黃碼」功能，日後抵港後接受檢疫人士會受「黃碼」限制，不能進入餐廳、酒吧等高風險處所。消息指，政府目標最快在8月上旬推出更新，但目前有一些硬件等技術細節，需要處理。

多於一位建制派立法會議員認為，「5+2」是「保險之作」，但「4+3」（4日酒店及3日居家檢疫）就有驚喜，尤其對商界，吸引力更大。有消息更表示，政府近日取態有所鬆動，有機會採用「4+3」方案。

港府消息則表示，海外抵港人士的7日檢疫酒店隔離，究竟縮短至4日或5日，即「4＋3」或「5＋2」方案，港府目前暫未有定案，必需要有數據支持及準備好相應配套。

熟悉中港兩地防疫政策的民建聯立法會議員梁熙認為，本港今次如能調整入境檢疫期，可以有另一層意義，即作為全國縮短隔離期的試點。

至於北京對此取態如何？全國人大常委譚耀宗昨日的說話或可反映。他表示，支持香港在有條件下盡快與國際通關，放寬工作亦希望愈快愈好。

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