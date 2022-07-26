【中秋節2022】「一個不榴 Souled Out」首推榴槤冰皮月餅　低至7折早鳥價$88入手月餅禮券

▲ 「一個不榴Souled Out」推出限量貓山王榴槤冰皮月餅。（圖片由品牌提供）

臨近中秋節，對於榴槤控來說，怎能夠沒有榴槤月餅？馬來西亞品牌「一個不榴Souled Out」首度襲港，限量推出原味及竹炭貓山王榴槤冰皮月餅，帶來頂級D197貓山王榴槤果肉，直運到港更邀請到有「廚壇魔術師」之稱的星級大廚楊尚友（Christian）坐鎮推薦！

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「一個不榴 Souled Out」首次推岀原味及竹炭貓山王榴槤冰皮月餅，月餅外層冰涼軟薄，以貓山王榴槤作內餡。「一個不榴Souled Out」指榴槤來自100%自然樹上熟貓山王，採用 「瓜熟蒂落」純天然方式採摘，絕無添加催熟劑，成分天然，無色素和防腐劑。以即日採用無臭、無味、無毒的「液氮極凍」技術保鮮運送榴槤到港，能夠保存榴槤的鮮度。

由即日起到指定的銷售點，即可以低至7折的早鳥價入手購買貓山王榴槤冰皮月餅禮券。除此之外，今年「一個不榴Souled Out」將會在美食博覽推出各種優惠，當日更可以憑優惠選購特別版貓山王榴槤芒果冰皮月餅。

—個不榴 Souled Out 貓山王榴槤冰皮月餅（原味）

▲ 貓山王榴槤冰皮月餅 (原味)。（圖片由品牌提供）

「自然樹上熟」貓山皇榴槤為內餡，有陣陣奶油香味，冰皮外皮冰涼軟薄，貓山皇果肉內餡如雪糕般，成分天然，無色素、無添加、無防腐劑。

標準價： 2入裝-120g（標準價：$128），6入裝–360g（標準價：$398）

儲存方法：冷凍零下 -18℃雪櫃

食用方法：將產品擺放在5℃-10℃的冷凍格內解凍，大約30分鐘即可享用。

—個不榴 Souled Out 貓山王榴槤冰皮月餅（竹炭）

▲ 貓山王榴槤冰皮月餅 (竹炭)。（圖片由品牌提供）

同樣以「自然樹上熟」貓山皇榴槤為內餡，有陣陣奶油香味，冰皮外皮冰涼軟薄，貓山皇果肉內餡如雪糕般，外層使用食用植物竹炭製造的冰皮，食用竹炭粉含鈣、鉀、鎂、鐵 等天然礦物質，成分天然，無色素、無添加、無防腐劑。

標準價： 2入裝-120g (標準價：$158) ，6入裝–360g (標準價：$418)

儲存方法：冷凍零下 -18℃雪櫃

食用方法：將產品擺放在5℃-10℃的冷凍格內解凍，大約30分鐘即可享用。

另外設有貓山王榴槤冰皮月餅（原味及竹炭）6入裝，價錢為$408，以及貓山王榴槤芒果肉冰皮月餅2入裝，價錢為$118。

早鳥優惠

冰皮月餅禮券低至7折。

優惠期：2022年7月1日-8月31日

銷售點：千色店, Aeon, 永安百貨, Soda mall, 信信, 九龍駅, 盈之屋, HKTV mall, 士多, pandamart, Price.com, The Club等

▲ （圖片由品牌提供）

美食博覽優惠

優惠期：2022年8月11日-15日

地點：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心一號展覽館

攤位名稱：Cougar Hong Kong 高格行有限公司

攤位編號：1D-A18, A20 & 1D-B17, B19

換領地點：請留意官方網站及Facebook最新消息，或按此。

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責任編緝：蕭雅文