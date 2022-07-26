【校長專欄】男生留長髮或短髮爭議 滙基校長：校規不是一成不變

▲ 校規不是一成不變的，它會隨著社會風氣而改變。

最近某校有男生因被學校要求蓄短髮而向平機會投訴，事件正在調解階段。而學界也密切留意調解的結果，和事件對學校管理所帶來的影響。依我所見，這爭議可從法、理、情三方面作討論。

我並非法律專家，不懂從法律觀點申述，只知學校必須依法行事；若最終判定校規違反香港法律，學校也得修改。然而，香港有好些法例跟年齡和心智成熟程度相關，在「梁國雄案」適用的判例在青少年世界是否適用？還請法律專家提供意見。

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從「理」出發，學校是實施教育的地方，是社會的縮影，為年青人進到成人世界作準備。校規是一種教育工具，它的意義首重教導；故此校規既要尊重個人特質，教導學生發展個性，也要教導學生群體相處之道。率性自然本不需要教導，反而集體規範才要通過教育的過程而建立，從而培育學生成為負責任的人，學會與別人彼此尊重。但校規也不是一成不變的，它會隨著社會風氣而改變，端視我們希望它朝那一個方向轉變。

最後，從「情」出發，有說今次投訴者在性別認同上有點迷惘，需要學校理解和包容。以往也聽聞有非華裔學生因民族傳統而要蓄鬍子、裹頭回校，與學校整體儀容規定不一致，學校都基於尊重原則「特事特辦」。若從關愛學生出發，這爭議是否也可特事特辦？當然，作為學校管理者，我明白判斷何謂「特事」、如何「特辦」是有難度的，這考驗學校管理者的集體智慧。

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