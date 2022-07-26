【再破紀錄】90歲胡楓第五度開紅館騷　修哥體貼觀眾過中秋提早下午開場

▲ 胡楓將在90歲生日正日開騷。

「修哥」胡楓縱橫演藝圈70載，深得一眾藝人尊敬和喜愛，修哥今日宣布將於9 月10日以90歲高齡五度踏上紅館，舉行《修哥90迎金秋無限楓騷演唱會》，並考慮是中秋節日，故提早下午3點便開騷，方便觀眾睇完騷回家團圓。

今日在記者會上，大會播出由去年修哥演唱會片段剪輯而成的宣傳片，司儀指修哥不止「勁」，更是「不可思議」。

第一個「不可思議」是作為一位非唱片歌手，能夠以破香港紀錄90歲高齡五踏紅館，又跳又唱舉行演唱會，前無古人，後無來者。

第二個「不可思議」是修哥今次演唱會，共有超過21個主辦單位一同參與，成為紅館有史以來最多主辦單位的演唱會；第三個「不可思議」是修哥的契仔契女、好朋友都說要做今次嘉賓，現粗略估計屆時在台上出現之嘉賓至少有80位以上，將會是紅館最多嘉賓之演唱會。

▲ 三位嘉賓黃百鳴，陳欣健和Joe Junior現身記者會。

今次「修哥演唱會」找來幕後班底都是行內最頂級的，包括為多個巨星演唱會擔任音樂總監之杜自持；服裝設計一職是很陳華國；舞蹈編排是Sunny Chan。

修哥表示能第五次於紅館舉行個人演唱會固然開心、難得今次有21個主辦單位如此敬老，而且是在9月10日90歲生日舉行，很有心思。

▲ 陳太陳淑芬給修哥送上精美設計的月餅蛋糕。

修哥提及9月10號也是中秋節正日，所以演唱會提早於下午三時開始，讓大家看完演唱會後，便可和家人一起吃飯做節兼賞月。

演唱會其中三位嘉賓黃百鳴，陳欣健和Joe Junior也有現身記者會，預唱一段英文金曲《The Young One》，祝修哥永遠充滿青春活力。

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