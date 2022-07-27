【親子好去處】YOHO MALL X KUMAMON熊遊小鎮　8大打卡位穿梭向日葵花海

▲ 以紅白黑為主調顏色，與主題市鎮不同角色的KUMAMON遊玩。（商場提供）

今個暑假，盞鬼賣萌的九州熊本縣營業部長兼幸福部長——KUMAMON，即日起至8月28日期間，將會進駐YOHO MALL現身於《YOHO MALL X KUMAMON 熊遊小鎮》，更以不同造型置身兩大超巨型主題桌遊棋盤，讓大家瘋狂打卡，愛吃的各位更有一系列九州熊本縣特產。

最新影片︰

「KUMAMON玩樂不夜町」5大街頭景點

第一站︰KUMAMON玩樂不夜町

桌遊元素揉合城市街頭風貌，呈現幻想的KUMAMON市鎮。包括放大版桌遊棋盤、骰子、棋子出現於大都會，其中5大打卡點分別是︰6米高的KUMAMON玩具屋、神還原扭蛋時轉盤扭動一刻的巨型扭蛋機、零食便利店KUMAMART、熊茶舍、熊本町車站、熊本旅遊情報站。

第二站︰「熊花園」 3大療癒Check Point

YOHO MALL II的熊花園有3大休閒 check point。其中KUMAMON首次以2米半植絨吹氣造型亮相。從熊見步道進入花園，兩旁的體感向日葵會隨著行人的步伐群花起舞。KUMAMON會在樹蔭園林踏著單車等候，讓大家坐上其兩個轆私人坐騎，在仲夏夜踏單車漫遊花園。最後前往向日葵花舍欣賞向日葵花海及熊本縣特產店，入手新鮮空運到港的熊本縣水果、美食，以及KUMAMON限量精品！

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由即日起至8月31日，YOHO MALL推出「盛夏購物賞」及「夏日循環賞」。在場內以電子消費滿指定金額，便可享最多$950贈券套裝及專屬通行證，顧客可憑專屬通行證再消費滿$500即額外獲贈$20現金券一張，消費發票可再次參加「盛夏購物賞」。

活動詳情

日期︰即日起至2022年8月28日

時間︰上午10時至下午10時

地點︰

YOHO MALL I - KUMAMON玩樂不夜町

YOHO MALL II - 熊花園

YOHO MALL II - KUMAMON X 熊本縣特產店

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責任編輯︰王明芳