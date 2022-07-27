【肝臟腫瘤】女子上腹痛逾10日誤診腸胃炎　照超聲波揭長9cm肝臟腫瘤

▲ 女子上腹痛逾10日誤診腸胃炎，照超聲波揭長9cm肝臟腫瘤。

不要輕視身體的小毛病，若長期置之不理，分分鐘會有大病找上門。台灣一名婦人上腹痛逾10日，服藥後也沒有好轉，照超聲波後，竟發現有一顆9厘米的肝臟腫瘤。醫生提醒，如腹痛持續未有改善，應盡快尋求腸胃科醫生安排檢查。

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學近日在Facebook專頁上分享病例，指最近一名72歲女士前來看門診，表示持續出現上腹痛10多天，先後在其他診所看了3次醫生，被判斷為腸胃炎，吃了10天藥，疼痛並未好轉，而病人除了上腹痛外，還有食慾不振、疲倦的症狀。

詹宜學先為病人檢查，在她的右上腹摸到硬塊，隨後為她安排腹部超聲波檢查，結果發現有一顆約9厘米的腫瘤緊貼膽囊。

他指出，肝臟腫瘤分為「良性」與「惡性」，前者多為囊腫、血管瘤、結節性增生、腺瘤；而後者則是肝癌、膽管癌、轉移癌或血管肉瘤。

如果是良性腫瘤，一般只需要定期追蹤，通常不會造成任何症狀。如出現症狀，可能是因為腫瘤過大，影響到旁邊的器官。

詹宜學提醒，肝臟腫瘤有可能從良性變成惡性，而腫瘤造成的疼痛，與胃炎的痛難以區分，因此當出現持續腹痛，且久未改善，建議盡快尋找腸胃科醫生安排檢查。

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肝癌成因及徵狀

肝癌為本港第3號癌症殺手。據衞生署資料顯示，肝癌患者以男性居多，早前肝癌不少由肝硬化及脂肪肝惡化而成。本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊早前接受TOPick訪問時指，脂肪肝患者年齡以40至50歲為最常見，現時有年輕化趨勢。他表示，自己所接觸的病例中，最年輕的患者為20歲，並無遺傳因素，估計是由於飲食不健康及缺乏運動而引起。

肝癌早期一般沒有任何病徵，其後出現的徵狀包括：

右上腹疼痛

發燒

皮膚及眼睛泛黃

腹部腫脹

小便呈茶色而大便呈淺灰色、

食慾不振

噁心

體重下降

疲倦及虛弱

至於原發性肝癌的主要成因包括：肝硬化；慢性病毒性肝炎，其中慢性乙型肝炎是最常見的原因；服用某些有毒的化學物質（如發霉花生或其他食品產生的黃曲霉毒素）；長期酗酒；長期受到某些環境污染物侵害（如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯）。

4類食物易增患肝癌風險

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內容獲「肝膽腸胃科 詹宜學醫師」授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣