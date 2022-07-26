夥拍李鎮強開地區辦事處　黃元山無意入特首政策組？

▲ 自由黨立法會議員李鎮強。

近來不時可見立法會選委界議員孖地區直選議員開地區辦事處，不過，同是選委界的李鎮強和黃元山，就打算一起在南區開聯合辦事處。

李鎮強是自由黨副主席，黃元山則是團結香港基金高級副總裁，不過，李鎮強今日透露，二人是個人名義合作，和所屬政黨及智庫無關聯。

至於為何選擇與對方合作？李鎮強笑言二人是「情投意合」。他說，二人早在立法會選舉期間就有交流，在立法會亦有合作，他認為黃元山擅長政策研究，而自己執行力有優勢，二人一拍即合。

不過，有傳黃元山有份加入「特首政策組」，他本人早前回應時就話不評論，又說「當然希望能繼續發揮政策研究（能力），不論是這個崗位（立法會議員），或政策研究崗位，都是我熱愛做的事。」

▲ 立法會議員黃元山。（資料圖片）

但現時選擇和李鎮強一起開地辦，莫非是暗示無意加入特首政策組，會繼續留在立法會？

話說回來，律政司副司長張國鈞未加入政府前，亦與前黨友、民建聯立法會議員梁熙一起開聯合辦事處，在公布加入政府後才從辦事處「除名」。若黃元山屆時收到邀請而又願意加入特首政策組，相信屆時循此安排亦無不可。

其實，李家超僅於月初在立法會提出會成立特首政策組後，至於招攬何人、招攬多少人、全職或兼職等尚未有公布。

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