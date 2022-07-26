【過關安排】接數百學生求助　立法會議員楊永杰倡擴大恩恤通關安排

▲ 立法會議員楊永杰。（楊永杰Facebook圖片）

立法會議員楊永杰表示，近日接獲數百個在內地讀書的本地學生求助，指計劃下月回內地隔離，以準備9月開學，惟目前無法預約健康驛站，往內地的機票幾乎被搶購一空，僅剩餘少量需轉機的「天價」機票，一般學生難以承擔費用。

楊永杰稱，部分本地求學的學生有幸被選中9月往北京大學、清華大學交流半年，他們同樣面臨上述困難。有關家長及學生求助無門，終日忐忑不安，擔心無法回內地上課影響學業成績，或恐錯失往內地高等學府交流的機會。

楊永杰指出，今年有逾萬名香港學生往內地升學，認為由學生自行預約健康驛站，並以抽籤形式分配名額的安排並不現實，變相接間剝奪學生學習的機會，同時窒礙香港與內地院校的實地交流活動。他建議港府，與內地政府協商擴大恩恤通關安排，將特殊人群涵蓋往內地讀書的港人學生，讓他們可如期回內地求學。

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責任編輯：林曉君