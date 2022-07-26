【美食速報】Marks & Spencer推夏日美食系列　自家品牌芒果及覆盆子口味雪葩登場

▲ Marks & Spencer推出一系列夏日美食。（圖片由品牌提供）

炎炎夏日，英國馬莎（M&S）推出一系列消暑開胃食品，主打番茄美食。品牌更推出了兩款口味的雪葩產品，英國產地直送到港，為大家帶來夏日風味的美食。

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M&S的夏日美食包括野餐小食——加冕雞三文治，三文治以略帶甜味的咖哩蛋黃醬，與雞肉、馬鈴薯或鷹嘴豆作配搭。木炭酸餅乾，以全麥麵粉和木炭製成的脆餅，可與山羊奶酪、蜂蜜及無花果配搭。煙熏番茄醬更可用作醃製肉、魚類或蔬果煙熏香氣為菜餚增添風味。另一款調味是阿根廷青醬，阿根廷青醬配上牛扒或海鮮可襯托出食材鮮味，青醬的味道同時中和肉類和海產的膩口感覺，亦可隨意加到烤馬鈴薯及蔬菜中。

追求味蕾刺激的大家，亦可以嚐試克什米爾番茄辣醬，由番茄、克什米爾辣椒、大蒜、生薑和香料製成，可以與羊肉、魚肉及馬鈴薯配搭。M&S亦為素食者準備Plant Kitchen系列全新的素墨西哥辣醬蛋黃醬，墨西哥薄卷餅中加入醬汁及Plant Kitchen素炸魚手指，再倒上少許牛油果醬及莎莎醬，就可以享用墨西哥風味美食！

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M&S夏季系列備有多款不同形狀及品種的上選蕃茄，只需配上水牛芝士、羅勒、調味醬料和橄欖油即可變成一道夏日美食！為保持上選蕃茄的最好質素，建議於蕃茄變得過熟前進食，避免陽光直射，並存放於室溫下，如廚房檯面或冰箱（進食前30分鐘取出，以免被溫度影響味道）。

M&S自家品牌雪葩 芒果及覆盆子口味現已登場

M&S自家品牌雪葩，有阿芳素芒果及覆盆子雪葩兩款口味，已登陸指定分店！M&S雪葩由英國產地直送到港，芒果口味以印度上等品種、被當地人稱為「芒果之王」的阿芳素芒果泥製成；覆盆子口味則是以其果泥再加上檸檬汁所混合而成，清新酸甜的味道非常適合夏天。

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責任編緝：蕭雅文