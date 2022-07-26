【非禮判囚】涉非禮酒醉外籍女乘客　的士司機認罪囚逾1年

▲ 的士司機涉非禮酒醉外籍女乘客，今於東區裁判法院被判監逾1年。資料圖片

50 歲的士司機涉接載醉酒外籍女子時疑色心起，爬到後座強行觸碰事主下體及胸部，再把事主扯下的士。及後涉案司機不顧事主爬上車頂，依然繼續駕車逃走，被控非禮、普通襲擊及不小心駕駛等3罪，今（26日）於東區裁判法院承認所有控罪，被判監12個月2個星期，另罰款3,000元。裁判官判刑時指，乘客與司機之間有信任關係，被告卻利用事主酒醉而侵犯她，屬加刑因素。

被告關仲偉（50 歲），案發時為的士司機，被控於2021年11月7日，在半山堅道一屋苑外猥褻侵犯及襲擊女子X，以及在路上不小心駕駛的士。

代表律師求情時指，被告只是一時色心起，看見事主衣著較性感而乘人之危，亦未有對事主造成生理或心理創傷。代表律師又指，事發時間短，被告亦主動認罪，免卻事主出庭作供。

裁判官判刑時指，本案被告除了觸摸胸部外，亦涉及非禮事主下體，情節嚴重。同時乘客與司機之間有信任關係，被告卻利用事主酒醉而侵犯她，屬加刑因素。裁判官續指，案中未有證據顯示被告有預謀下犯案，以及被告於開審日認罪，可扣減五分一刑期，遂就非禮及普通襲擊罪，將被告判監12個月2星期，不小心駕駛則判罰3,000元。

案情指，事主X於案發當日凌晨與友人於中環暢飲後，乘坐被告駕駛之的士。在被告扶X上的士後，被告爬到乘客座位，將X的內褲扯開，再撫摸其下體。X高呼「No」及反抗，又試圖取出手機報警，但遭被告搶走電話。

被告及後把X扯到地上，X坐在地上休息，有途人得悉事件後報警。現場閉路電視顯示被告曾將X扯至行人路，X曾爬上的士車頂，以阻止被告離開，但被告仍繼續駕駛，令X跌在地上。

被告於警誡錄影會面時指，因不能抗受誘惑，曾觸摸X胸部數次，並指X沒有反抗，繼而非禮其下體，及後因X反抗而扯她下車。

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記者：梁錦麟