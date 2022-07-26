【防疫措施】現行社交距離措施延長兩周至8月10日　

▲ （馮漢柱攝）

政府今日（26日）公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為七月28日至8月10日。



香港每日新增個案仍然高企於4位數字，並呈持續上升趨勢，各區污水監測病毒量亦有所回升，社區出現不同的Omicron變異病毒株新亞系傳播。隨着個案增加，整體入院人數持續上升，嚴重或危殆個案數目明顯增多，雖然按比例計暫時尚算平穩，但已對公營醫療服務構成壓力。政府在平衡控疫和社會及經濟活動的需要後，決定於下一個14天周期維持現行社交距離措施，不擬放寬。



有關措施包括容許所有餐飲及表列處所在嚴格執行「疫苗通行證」和「安心出行」等要求下繼續營業。而市民於交通工具和指明公眾地方佩戴口罩，以及在公眾地方禁止羣組聚集等要求亦維持不變。政府會繼續監察疫情走向，謹慎考慮下一階段的社交距離措施，在盡量不影響社會運作的同時，有效管控疫情傳播。

政府發言人表示，當前香港疫情有升溫跡象，呼籲所有市民提高警覺，嚴格遵守社交距離措施，並盡快安排長者和兒童接種新冠疫苗，保障自己和家人的健康。

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記者：郭詩詩