【靚太安樂窩】新手爸媽必備Laurastar蒸氣消毒護理套裝　　殺滅99.9%病菌消除奶嘴奶樽殘留氣味

保護嬰兒的健康是新手爸媽每日面臨的挑戰之一。除街上的病毒外，BB的日用品如玩具和奶嘴最容易成為滋生細菌和黴菌的溫床。今集《靚太安樂窩》為大家介紹Laurastar IGGI蒸氣消毒護理套裝，只需要20秒就能徹底消毒BB用品。

▲ Laurastar IGGI 蒸氣消毒護理套裝。（湛斯雅攝）

DMS乾蒸氣天然消毒

▲ Laurastar獨家技術微細乾蒸氣DMS，約2.5分鐘的時間就可加熱高達攝氏153度。（湛斯雅攝）

Laurastar最新推出蒸氣消毒護理套裝，配備手提消毒掛熨機IGGI和兩個獨家配件：蒸氣消毒盒及蒸氣消毒管。當中獨特的DMS (Dry Microfine Steam) 微細乾蒸氣技術，只需2.5分鐘就能加熱至攝氏153度，利用高溫直接殺菌。

▲ 蒸氣消毒盒可以同時消毒多件物件金（湛斯雅攝）

DMS亦可以一次過對衣物進行淨化，以高溫蒸氣更均勻地穿透紡織物，有效地消除99.9%的COVID-19 新冠病毒、細菌、真菌及100%的塵蟎。因此，嬰兒玩具、更換尿布檯，甚至睡房及浴室等位置，都可以輕鬆進行消毒。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

蒸氣消毒盒

▲ 蒸氣消毒盒。（湛斯雅攝）

BB日常小物件如奶嘴、奶樽、搖鈴、牙刷及安撫牙膠等，需要時常進行有效的消毒，否則可導致BB過敏或感染。蒸氣消毒盒設有1.7 公升容量，只需20秒就可以快速均勻的方式，同時為多件物件進行消毒及殺滅真菌，節省時間。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

蒸氣消毒管

▲ 蒸氣消毒管。（湛斯雅攝）

由於奶樽、水樽等器皿的底部難以觸及和清洗，所以容易殘留飲料的殘渣，成為細菌、黴菌和病毒的完美滋生地。蒸氣消毒管特殊噴嘴的設計可完美地配合長形的容器，加上DMS微細乾蒸氣可將其徹底消毒及消除殘留氣味，省卻清洗奶樽的繁複工作。

有獎遊戲

如果你都想擁有Laurastar IGGI蒸氣消毒護理套裝(5份)，只要睇片答問題就有機會得到。

參加詳情：https://bit.ly/3zf1hK7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：張懿慧