報告 -【TOPick 好物試用】TEVA Hurricane XLT2涼鞋

試用專員：Tai Sze Kei

Teva 涼鞋喺我着過最好最舒服的，鞋型又靚顏色又易襯！我平時好鍾意向行山，尤其是比較難行嘅山，着住TEVA Hurricane XLT2涼鞋去行山一日都唔會好攰，佢既鞋底比較厚，而且坑紋深找地能力高，能夠有效吸震，行得耐都唔會腳痛，而且底部是橡膠，能夠防水，喺下雨天都可以着得舒舒服服，行山路石路又唔怕跣親，啱晒我呢個Yamagirl！<3

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試用專員：So Chi Sum

大家好，我叫亞Ｓａｍ。今次好榮幸有機會成為Topick好物試用專員，試用ＴＥＶＡ其中一個人氣高企的系列Hurricane XLT2運動涼鞋。這系列絕對是集功能和時尚感於一身的，而此系列鞋底特意選用高密度橡膠製成，配合坑紋設計，大大提升了抓地性能和耐磨度，在山澗中行走亦遊刃有餘。Hurricane XLT2運動涼鞋作為四季不敗的款式，百搭易襯，總有一款能找住您的心。今次就等我著住佢去山澗體驗一下啦!

經過我的實測，驗證到這運動涼鞋的快乾織帶真的快乾，而簡單的魔術貼開口可輕鬆調整鬆緊，更舒適穩定足部活動及符合腳型增加貼服度。鞋床的特殊排水刻紋設計，使鞋床乾爽不積水，減少異味的產生。鞋底橡膠堅固耐用，增加耐磨度並提升抓地性能。輕質吸震ＥＶＡ緩衝中底不但輕盈舒適，而且還提供足部輕彈避震。足弓弧度設計增加支撐。卓越的機能科技讓我穿著得既舒適又能令我喺街頭風潮下凸顯出個人穿搭潮流特色。不論是郊外野餐，玩水爬山或是露營行街，戶外生活已成為休閒活動的日常，一對鞋就能滿足咁多願望，所以我相當滿意。唯一缺點是此鞋並未能保護腳趾，腳趾外露增加受傷的風險。

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試用專員：KY Leung

我有幸被揀選試穿Teva® Hurricane XLT2涼鞋，因為它正好陪伴我投入夏天的戶外活動。Teva®自1984年誕生以來，便成為美國的戶外第一品牌。Teva® Hurricane XLT2涼鞋採用再生材料製成，並提供引人注目的色調，鞋款好型好靚，鞋型線條簡潔俐落，望落對腳都細些修長些，易襯衫之餘亦帶點型格，是潮人必備的潮流涼鞋款。最重要是穿著Teva®涼鞋專業舒適，尼龍鞋芯墊片在不平坦的地形上穩定舒適緩震，增加大底之耐磨力及抓地力，做起運動時亦覺得好輕，能支撐雙腳。涼鞋腳跟的厚厚軟墊能降低鞋面對腳跟的磨擦，不會磨損或刮傷腳跟。並且，Teva®涼鞋方便易穿脫，鞋面鞋身的質料快乾，夏季時穿上它上山下海，就是最佳拍檔。