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【食物中毒】32人進食Kama Delivery Catering到會黑松露蒸蛋後食物中毒　最細2歲7人須入院

社會 18:59 2022/07/26

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32人進食葵涌到會黑松露蒸蛋後食物中毒，其中7人須入院。（Kama Delivery Catering網站截圖）

衞生署衞生防護中心今日（26日）正調查4宗懷疑食物中毒個案，共涉及32人，他們7月23日及24日訂購Kama Delivery Catering到會食物，並於進食黑松露蒸蛋後約6至27小時出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心和嘔吐病徵。

首宗個案涉及2男5女，年齡介乎2至59歲。他們7月23日進食Kama Delivery Catering的黑松露蒸蛋，並於進食後約6至27小時出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心和嘔吐病徵。

第2宗個案涉及7男4女，年齡介乎8至48歲。他們7月24日進食同一食物供應商的到會食物，約5至18小時後出現類似病徵。

第3宗個案涉及1男1女，年齡為41及6歲。他們7月24日進食同一食物供應商的到會食物，約5小時30分鐘至23小時後出現類似病徵。

第4宗個案涉及8男4女，年齡介乎3至48歲。他們7月23日進食同一食物供應商的到會食物，約9至35小時後出現類似病徵。

其中24名受影響人士已求醫，當中7人需入院，全部病人情況穩定。4名病人的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。

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責任編輯：李榮忠

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