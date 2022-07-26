【持續酷熱】七月高溫刷新多項紀錄　包括最高溫36.1度有記錄第三熱、最多連續熱夜

▲ (馮漢柱攝)

自七月中旬起，華南氣溫持續高企，本港高溫亦刷新多項紀錄，包括有記錄以來最熱的大暑，錄得34.9度；36.1度是今年以來的最高紀錄，亦是有記錄以來其中一個第三熱的日子及最熱的「七月天」。天高溫天氣將會持續至下周初，天文台提醒，市民應避免長時間在陽光下曝曬，多補充水分及不要過度勞累。

截至7月25日，本港的高溫已刷新多項紀錄，包括：

在7月23日，天文台錄得最高氣溫34.9度，是有記錄以來最熱的大暑。

在7月24日，天文台錄得最高氣溫36.1度，是今年以來的最高紀錄，亦是1884年有記錄以來其中一個第三熱的日子及最熱的「七月天」。

7月24日亦多區高溫亦打破七月紀錄，上水的氣溫更高達39度，是自2004年有記錄以來最高紀錄。

在7月25日，天文台錄得最低氣溫29.9度，是有記錄以來最高7月份日最低氣溫。

有記錄以來最多的連續熱夜（17天）。

有記錄以來最多日數氣溫達35.0度或以上（7日）。

今次的酷熱天氣過程氣溫極端地高及持久，主要原因是西北太平洋副熱帶高壓脊在7月中至下旬異常強盛，並覆蓋華南，令該區氣溫持續高企。根據最新的這連結會以新視窗打開。9天天氣預報，本周餘下時間至下周初華南持續晴朗及酷熱。至於踏入8月的溫度變化，則要視乎屆時本港附近雲量和驟雨的發展。



天文台提醒，高溫天氣持續，市民應避免長時間在陽光下曝曬。不要過度勞累，如感到不適，例如頭暈、頭痛、氣促及神志不清等徵狀，立刻休息和求助，需要時儘快求醫。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜